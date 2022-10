El uso excesivo de aparatos tecnológicos ha tenido una influencia negativa en el desarrollo de las personas, sobre todo en los más jóvenes, aseguró el papa Francisco mediante una reflexión durante la audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano.

“La época en la que vivimos parece favorecer la máxima libertad de elección, pero, al mismo tiempo, atrofia el deseo, mayormente reducido a las ganas del momento”, expresó el sumo pontífice.

Asimismo, expuso también que la humanidad está en un constante bombardeo por miles de propuestas, proyectos y posibilidades, lo que representa un riesgo de distracción que no permite valorar con calma lo que realmente se quiere, de acuerdo a Semana.

#OremosJuntos para que el Señor nos aparte del individualismo que excluye y despierte los corazones sordos a las necesidades del prójimo. ¡Superemos el miedo, la indiferencia que mata, el cínico desinterés que condena a muerte a quienes están en los márgenes! #WorldHomelessDay — Papa Francisco (@Pontifex_es) October 10, 2022

“Pensemos en los jóvenes, por ejemplo: con el teléfono en la mano, buscan, miran videos… ¿Pero te detienes a pensar? Si no eres extrovertido hacia los demás, el deseo no puede crecer así. Vives el momento; saciado del momento, pero no crece el deseo”, explicó el papa Francisco.

Todas las personas en el mundo, en especial los jóvenes, deben ser artesanos de la paz, no solamente buscando una tranquilidad común, sino que también enfocando la búsqueda de una tranquilidad interior, según el papa.

El Señor tiene un gran deseo respecto a nosotros: hacernos partícipes de su plenitud de vida. Dialogando con Él, aprendemos a comprender qué es lo que queremos verdaderamente de nuestra vida. #Discernimiento #AudienciaGeneral — Papa Francisco (@Pontifex_es) October 12, 2022

Para el obispo de Roma, es posible que los jóvenes se desanimen debido a todos los desafíos que presenta la humanidad; sin embargo, les pidió no tener miedo por apelar a la creatividad y la imaginación en busca de una trasformación positiva del mundo.

“Por eso os digo: sed artesanos de la paz a vuestro alrededor y en vuestro interior; embajadores de la paz, para que el mundo vuelva a descubrir la belleza del amor, de la convivencia, de la fraternidad, de la solidaridad”, añadió el vicario de Cristo.