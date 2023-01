Karen Schwarz le dijo adiós a Latina. La conductora y animadora de diferentes programas publicó un mensaje en el que comunicó e hizo oficial su salida de dicho canal. A continuación, te contamos todos los detalles.

“Cerrando capítulos. Gracias, Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome ‘mamá’, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida”, señaló Schwarz en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la popular ‘Chinita’ agregó: “Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado Valente por Karen Schwarz. En resumen, gracias a Latina por estos lindos 11 años”.

Los seguidores de Karen no dudaron en manifestar su apoyo a la decisión tomada. Además, también le expresaron sus mejores deseos de cara a los planes que tiene proyectado.

¿Qué hacía Karen Schwarz antes de incursionar en la televisión?

Karen fue ganadora del Miss Perú Universo 2009, representó a su país en Miss Universo 2009 y debutó como copresentadora en el programa “Yo soy” (2012).

¿En qué otros programas participó Karen Schwarz?

-“La voz Perú”

-“La voz kids”

-“La voz generación”

-“Yo soy”