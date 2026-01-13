Si eres empleador o encargado de recursos humanos, es probable que te hayas enfrentado a inconsistencias en la planilla previsional. La rectificación de AFP es el proceso fundamental para corregir estos errores y evitar multas ante la SBS o contingencias laborales.

En este artículo, te explicamos paso a paso cómo gestionar este trámite de manera eficiente a través de AFPnet.

¿Qué es la rectificación de AFP y cuándo es necesaria?

La rectificación de AFP es un procedimiento administrativo que permite a las empresas corregir datos erróneos presentados en las declaraciones juradas de aportes previsionales. Este proceso es vital porque asegura que los fondos de los trabajadores se acrediten correctamente en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Los escenarios más comunes donde se requiere una rectificación incluyen:

Errores en la remuneración: Declarar un monto distinto al que figura en la boleta de pago.

Declarar un monto distinto al que figura en la boleta de pago. Tipo de comisión incorrecto: Confusión entre la comisión sobre flujo y la comisión mixta.

Confusión entre la comisión sobre flujo y la comisión mixta. Datos del trabajador: Errores en el número de DNI o nombres.

Errores en el número de DNI o nombres. Indicadores de movimiento: No haber registrado la fecha de inicio o cese (vínculo laboral).

Requisitos para solicitar una rectificación de aportes

Antes de iniciar el trámite en AFPnet, es indispensable contar con el sustento documental que valide el cambio. Las AFP no modifican información sin pruebas fehacientes. Debes tener a la mano:

Boletas de pago debidamente firmadas por el trabajador y el empleador. Planilla Electrónica (PLAME) de la SUNAT correspondiente al periodo a rectificar. Contrato de trabajo (en caso de disputas por fecha de ingreso o cese). Libro de planillas (si aplica para periodos antiguos).

Nota importante: El proceso de rectificación no tiene costo, pero si la corrección implica un monto mayor al declarado inicialmente, el empleador deberá pagar la diferencia más los intereses moratorios generados.

Cómo hacer la rectificación de AFP paso a paso en AFPnet

Para realizar la rectificación de forma virtual, sigue estos pasos dentro del portal oficial de AFPnet:

1. Acceso al portal

Ingresa con tu RUC, usuario y clave de administrador a la plataforma de AFPnet.

2. Opción de Rectificación de Datos

Dirígete al menú “Consultas y Trámites” y selecciona la opción “Rectificación de Datos”. Aquí podrás elegir si la corrección es para un trabajador específico o si es una rectificación masiva mediante la carga de un archivo.

3. Registro de la solicitud

Completa los campos requeridos:

Selecciona el periodo (mes y año).

Ingresa el DNI del trabajador.

Modifica el dato específico (Sueldo, Comisión, Fecha de Cese, etc.).

4. Carga de sustento digital

El sistema te solicitará adjuntar los archivos (PDF o imagen) que comprueben el error. Asegúrate de que las boletas sean legibles para evitar que la solicitud sea rechazada.

5. Seguimiento del trámite

Una vez enviada la solicitud, la AFP tiene un plazo promedio de 15 a 30 días hábiles para evaluar y procesar el cambio. Puedes monitorear el estado (Aprobado, Pendiente o Observado) desde la misma plataforma.

Beneficios de mantener tus declaraciones de AFP actualizadas

Realizar las rectificaciones a tiempo no solo es una obligación legal, sino que ofrece ventajas estratégicas para la empresa: