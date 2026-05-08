Este segundo domingo de mayo se celebra una de las fechas más especiales y emotivas en el calendario: el Día de la Madre 2026. Durante esta efeméride, muchos aprovechan la ocasión para mostrarles su agradecimiento y rendir sentidos homenajes a las mamás, quienes cuidan, protegen y brindan su amor incondicional a sus seres queridos. Por lo general, en este día especial las familias suelen reunirse para compartir hermosos momentos, con el objetivo de sacarles una sonrisa o suspiro. Es así que, en esta oportunidad, muchos peruanos ya se encuentran en la búsqueda del regalo ideal, entre los que destacan viajes, ropa, accesorios, almuerzos y más, para sorprenderlas en su día. Una investigación ha revelado las preferencias y los métodos de pago que suelen utilizar las personas durante una de las campañas más importantes del año, que dinamiza miles de soles. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
¿QUÉ REGALAN LOS LIMEÑOS EN EL DÍA DE LA MADRE?
En el marco de la celebración por el Día de la Madre, el Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), informó que aproximadamente el 90 % de las personas que radican en Lima Metropolitana tiene previsto comprar un regalo para este importante fecha. Así, las categorías más demandadas son ropa y accesorios, que concentran el 40 % de las preferencias de consumo, seguido de productos de belleza, con 17 %, y joyería, con 16 %. Por su parte, los electrodomésticos registran una participación considerablemente menor de casi 6,7 %, dejando de figurar entre las principales opciones de compra en esta temporada. Sin embargo, el informe señala que existe cierta preferencia por obsequios vivenciales, como viajes, almuerzos, dinero en efectivo y productos tecnológicos.
Eso no es todo, la investigación realizada por la USIL señala que el 48 % de los consumidores adquiere el regalo en la misma semana del Día de la Madre, por lo que la otra parte ya se ha proyectado con anticipación. En cuanto al gasto que realizan estas personas, el estudio identifica que el 41 % asignará entre S/ 100 y S/ 200, mientras que el 27 % solo S/ 50 y S/ 100. Por otro lado, este grupo, que representa el 67 % de los consumidores, realiza sus compras de manera presencial, frente al 23 % que opta por canales digitales. Finalmente, entre los medios de pago predominan las opciones directas, es decir, el 47 % paga en efectivo o con tarjeta de débito, y el 46 % utiliza tarjeta de crédito en una sola cuota, conforme comparte RPP.
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“Estamos ante una de las pocas campañas en las que el gasto se mantiene firme, independientemente del entorno. El Día de la Madre tiene un componente emocional que lleva al consumidor a priorizar esta fecha. El regalo en esta fecha no es solo una compra funcional. Tiene un significado emocional, por lo que el consumidor busca que represente ese vínculo. Lo que vemos es un consumidor que decide tarde. Esto genera una alta presión comercial en los últimos días y obliga a las marcas a ajustar sus estrategias hacia campañas más intensivas y de corto plazo. En fechas como esta, el consumidor quiere asegurarse de que el producto cumpla con sus expectativas. La experiencia en tienda sigue siendo determinante”, explicó el director del GRIM, Claudio Huamán de los Heros.
FRASES ESPECIALES POR EL DÍA DE LA MADRE 2026
- Sin ti no sería la persona que soy. Me has enseñado valores, a ser fuerte y a luchar por lo que quiero. ¡Gracias!
- Por ser la historia de amor más bonita que tengo y tendré. ¡Feliz Día de la Madre!
- Si me hubieran dado a elegir entre todas las madres del mundo te seguiría eligiendo siempre. ¡Feliz Día de la Madre!
- Las madres son las estrellas que más brillan.
- Felicidades en tu día, mamá. Gracias por darme la vida y por haber hecho de mí la persona que soy.
- Hay una razón por la que creo que puedo hacer cualquier cosa, porque estás a mi lado mamá.
- Mi canción favorita es el sonido de nuestras risas unidas. ¡Te quiero mamá!
- Lo mejor de mí es mi madre.
- Una buena madre vale por cien maestros.
- Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te quiero, mamá.
- Gracias por ser mi luz cálida y brillante, mamá.
- Mamá, contigo cada día es único.
- Puede sonar a tópico, pero es verdad que eres la mejor madre del mundo. ¡Te quiero, mamá! ¡Muchas felicidades en tu día!