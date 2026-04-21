El Capítulo 3 de la Temporada 5 de “Rent a Girlfriend” llegará a nuestras pantallas este miércoles 22 de abril exclusivamente en Crunchyroll. Para los usuarios de Latinoamérica y España, la plataforma suele seguir el modelo de “simulcast”, estrenando el capítulo pocas horas después de su emisión en Japón.

Hora de estreno del Capítulo 3 de la Temporada 5 “Rent a Girlfriend”

El capítulo 3 de la temporada 5 de “Rent a Girlfriend” se estrena este el miércoles 22 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El calendario marca el 22 de abril de 2026 como el día oficial en que Kanojo, Okarishimasu retoma su emisión. Esta temporada promete profundizar en las consecuencias de los eventos climáticos de la entrega anterior, manteniendo a la audiencia al borde del asiento con las dudas existenciales de sus protagonistas.

Dónde ver

La casa oficial de “Rent a Girlfriend” en Occidente sigue siendo Crunchyroll. La plataforma de streaming de anime cuenta con los derechos exclusivos de distribución para la mayoría de los territorios internacionales, ofreciendo el contenido en alta definición y con subtítulos oficiales.

Cómo verlo en Crunchyroll

Para disfrutar del estreno sin interrupciones, sigue estos pasos:

Cuenta Premium: Asegúrate de tener una suscripción activa (Fan o Mega Fan) para acceder al capítulo en el momento exacto del estreno. Buscador: Utiliza el buscador de la app o web y escribe “Rent-a-Girlfriend”. Lista de seguimiento: Añade la serie a “Mi lista” para recibir notificaciones automáticas en cuanto el episodio esté disponible. Calidad: Puedes ajustar la resolución desde el icono de engranaje en el reproductor (recomendado 1080p para disfrutar el arte de TMS Entertainment).

Sinopsis

Tras los eventos que pusieron a prueba la sinceridad de Kazuya, la quinta temporada arranca con una tensión renovada. Los sentimientos ya no pueden ocultarse bajo el contrato de “novia de alquiler”, y la presión del entorno familiar de ambos comienza a cerrar el círculo. ¿Podrá Kazuya finalmente dar el paso definitivo o aparecerá un nuevo obstáculo que reinicie el ciclo de malentendidos?

Lista de personajes

Esta temporada trae de vuelta a nuestras chicas favoritas y al atribulado protagonista:

Kazuya Kinoshita: El eterno indeciso que busca redención emocional.

El eterno indeciso que busca redención emocional. Chizuru Mizuhara: La “novia de alquiler” perfecta que lucha con sus sentimientos reales.

La “novia de alquiler” perfecta que lucha con sus sentimientos reales. Mami Nanami: La exnovia astuta que siempre tiene un plan bajo la manga.

La exnovia astuta que siempre tiene un plan bajo la manga. Ruka Sarashina: La novia posesiva y energética que no se rinde.

La novia posesiva y energética que no se rinde. Sumi Sakurasawa: La amiga tímida que ofrece el apoyo moral más puro.

La amiga tímida que ofrece el apoyo moral más puro. Mini Yaemori: La vecina influencer que actúa como la “wingwoman” de Kazuya.

De qué trata

Rent a Girlfriend (Kanojo, Okarishimasu) narra la historia de Kazuya Kinoshita, quien tras una ruptura dolorosa decide utilizar una aplicación para alquilar una novia. Así conoce a Chizuru Mizuhara, una chica hermosa y profesional. Sin embargo, lo que empezó como un servicio pagado se convierte en una red compleja de mentiras cuando descubren que sus abuelas son amigas y que deben mantener la farsa para no decepcionarlas, desarrollando en el proceso sentimientos genuinos y caóticos.

Tráiler oficial

Ficha técnica