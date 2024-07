Christian Domínguez, reconocido no solo por su trayectoria en la música y la televisión, sino por sus escándalos amorosos, ha generado controversia al hablar sobre la posibilidad de reconquistar a un ex. En unas recientes declaraciones opinó sobre el tema junto a su ex pareja Karla Tarazona. ¿Qué es lo que dijo el músico? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿QUÉ ES LO QUE PIENSA CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONQUISTAR A UNA EX PAREJA?

Christian Domínguez expresó una profunda reflexión sobre la posibilidad de reconquistar a una ex pareja durante la última edición del programa “Préndete”. Según Domínguez, el motivo de la separación y el tiempo transcurrido son factores cruciales a considerar antes de intentar una reconciliación. Él enfatizó que el simple deseo de volver no es suficiente si los problemas que causaron la separación no se han resuelto. Según su experiencia, reestructurar toda la relación es fundamental, ya que el amor por sí solo no puede reparar los daños si estos persisten.

“El motivo por el cual se separaron es importante, el tema del tiempo (…), puede que tengan temas que arrastren que se tienen que solucionar. De nada sirve que tú quieras intentar, por más amor que tengas, volver con la persona si vas a regresar para volver a separarte, porque no solo era el tema de la infidelidad, sino también era que arrastraban muchas cosas que se tenían que solucionar. Entonces, es reestructurar toda la relación. A veces el amor no te va a alcanzar, bueno es complicado porque más daño nos hacemos estando juntos, que separados”, dijo.

Domínguez destacó que no solo es necesario abordar el problema que desencadenó la ruptura, sino también los problemas subyacentes que han contribuido a llenar “el vaso”. En su opinión, es crucial limpiar esos problemas acumulados antes de considerar una nueva oportunidad. Él señaló que a menudo la pareja recuerda solo el último incidente que causó la ruptura, sin considerar los problemas acumulados previamente. Por esta razón, él cree que intentar una reconciliación sin estar realmente listo puede resultar en más daño que beneficio.

“No solo tiene que solucionarse el tema que fue el punto final o la gota que derramó el vaso, no. El vaso se llenó hace tiempo y hay que comenzar a limpiar ese vaso para saber si se puede volver a empezar (…) la mujer va a recordar solamente la última gota que derramó el vaso, pero no va a recordar lo que estuvo llenándolo. Entonces para qué pasar ese mal momento, si todavía no estás listo”, agregó.

Sobre el proceso de reconquista, Domínguez opinó que este debe ocurrir de manera natural. Subrayó que, si él cometió un error, debe asumir las consecuencias sin presionar a su ex pareja para que vuelva. Para él, forzar una reconciliación solo hace la relación más tormentosa y puede llevar a decisiones impulsivas por parte de la otra persona. Domínguez cree que una reconciliación genuina debe surgir de ambos, sin coerción, y de manera espontánea, ya que eso es lo que garantiza la durabilidad de la relación.

“Las consecuencias tienes que asumirlas y afrontarlas, yo prefiero que las cosas sí se van a dar, tienen que darse naturalmente. El tema de estar luchando o estar presionando por volver porque yo me equivoqué, hace más tormentosa la relación y haces que la persona se equivoque y si dice que sí, es por tu intensidad de querer regresar, sobre todo cuando tienes familia. Entonces, yo creo que si bien o no, bienaventurados los tiempos, pasa el tiempo y esto nace, brota de parte de ambos naturalmente, sin haber dicho ‘por favor entiéndeme, escúchame’, serenata o flores, eso es lo que va a durar y eso va a ser para siempre”, finalizó.

Karla Tarazona, su ex pareja, coincidió en la importancia del tiempo en el proceso de reconciliación amorosa. Ella señaló que los años no pasan en vano y que cada persona debe aprender, experimentar y entender cosas para convertirse en una mejor persona. Para Tarazona, es fundamental no crear falsas expectativas y permitir que el tiempo juegue su papel en cualquier proceso de reconciliación.

“Los años se supone que no pasan en vano, que cada uno siguió su vida, que aprendiste, experimentaste, entendiste cosas y se supone que eres una mejor persona”, complementó la ex pareja de Domínguez.

¿CUÁL FUE LA INDIRECTA DE PAMELA FRANCO A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Tras la separación de Pamela Franco y Christian Domínguez, surgieron rumores de que el cantante de cumbia podría haber encontrado consuelo en su expareja, Karla Tarazona. En medio de este tema, Franco utilizó su cuenta de TikTok para compartir un vídeo donde utilizaba un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ A PAMELA FRANCO?

En medio de los rumores de reconciliación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, Pamela Franco publicó un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a la conductora de televisión. Ante este escenario, el cumbiambero salió al frente para aclarar que los videos o publicaciones de la artista no estaban dirigidos hacia él.

En esta línea, explicó que previamente habían conversado sobre este tema para despejar las especulaciones que estaban circulando. “Ella grabó tantos desde hace ya varios meses. Me han preguntado desde que empezó y te voy a responder lo mismo que siempre contesto: no son para mí (...) le pregunté si esos TikToks eran para mí y me respondió que esté tranquilo, que nada de lo que hace en redes es para mí ni para otra persona”, manifestó Domínguez.

Por otro lado, el director de la “Gran Orquesta Internacional” optó por no confirmar ni negar la posibilidad de que los videos hayan sido utilizados como una indirecta a Karla Tarazona. De acuerdo al conductor de “Préndete”, no tenía comentarios al respecto y que prefería hablar únicamente por sí mismo, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LAS SUPUESTAS INDIRECTAS QUE REALIZA?

La cantante precisó que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo para el diario Trome.

Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”.