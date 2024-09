Tras cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), un instituto público de Perú obtuvo su licenciamiento por parte de la entidad reguladora y ahora está en proceso de transformarse en universidad. La aprobación garantiza que el centro educativo ofrezca una formación universitaria completa, asegurando estándares elevados en infraestructura, equipamiento, y personal docente calificado. A continuación, te contamos de qué casa de estudios se trata.

¿CUÁL ES ÚNICO INSTITUTO PÚBLICO DE PERÚ QUE SE TRANSFORMARÁ EN UNIVERSIDAD?

El único instituto público en Perú que está en proceso de transformarse en universidad es el Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles, ubicado en Huánuco. Si bien este centro educativo pasó a llamarse Universidad Nacional Daniel Alomía Robles en el año 2017, recientemente ha logrado obtener el licenciamiento institucional, por lo que ahora puede avanzar en su transformación hacia una universidad, según informa el diario La República.

La institución destaca por su enfoque en la formación musical y en la educación de las artes, ofreciendo una sólida formación académica y profesional en estas áreas. Ahora con la evolución académica que está atravesando, la institución amplía las oportunidades para los estudiantes interesados en las artes y la música, consolidando su rol en la educación superior pública del país.

¿DE QUÉ TRATA EL LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

El licenciamiento de Sunedu es un proceso esencial en Perú para garantizar que las instituciones de educación superior cumplan con los estándares básicos de calidad. Este procedimiento exige que universidades públicas y privadas demuestren que tienen la infraestructura, los programas académicos, el personal docente y los servicios necesarios para ofrecer una educación adecuada.

En este sentido, Sunedu realiza una evaluación rigurosa para verificar que las universidades cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). En caso una universidad logre superar la evaluación, podrá recibir el licenciamiento y podrá operar legalmente. En contraste, aquellas instituciones que fallen la prueba, deberán cesar sus actividades, e incluso pueden enfrentarse a la posibilidad de cerrar sus instalaciones.

Todo este proceso de Sunedu asegura una educación de calidad, protege a los estudiantes y fomenta la transparencia en el sistema educativo.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) QUE EXIGE SUNEDU?

1. Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio.

2. Oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento.

3. Infraestructura y equipamiento adecuados para cumplir sus funciones.

4. Líneas de investigación.

5. Disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo.

6. Servicios educacionales complementarios básicos.

7. Mecanismos de inserción laboral.

8. Transparencia de universidades.

Sunedu | Foto: gob.pe

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANAS NO OBTUVIERON LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

Las universidades que no lograron obtener el licenciamiento de Sunedu son aquellas que no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad establecidas. Entre las instituciones que enfrentaron este problema se encuentran la Universidad Particular de Chiclayo, la Universidad Latinoamericana CIMA, la Universidad José Carlos Mariátegui, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, la Universidad San Andrés y la Universidad Privada Telesup.

¿CÓMO SABER SI MI UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA LICENCIADA POR SUNEDU?

Para confirmar si una universidad en Perú está licenciada por Sunedu, puedes seguir varios pasos sencillos. Primero, visita el sitio web oficial de Sunedu, donde encontrarás una sección dedicada a la consulta de licenciamiento. En esta página, puedes utilizar la herramienta de búsqueda para ingresar el nombre de la universidad y obtener información sobre su estatus de licenciamiento, incluyendo el período y otros detalles relevantes. También puedes revisar los comunicados oficiales y resoluciones publicadas en el sitio web de Sunedu, que informan sobre el estado de licenciamiento de las instituciones.