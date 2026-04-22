La rutina del baño diario, ya sea por la mañana o por la noche, ha sido motivo de debate durante años entre quienes priorizan la energía para iniciar el día y quienes buscan relajación antes de dormir. Ambas opciones tienen defensores que respaldan sus beneficios en función de la experiencia personal. Sin embargo, más allá de las costumbres individuales, distintos estudios en el ámbito de la salud han analizado los efectos de cada hábito en el organismo. La evidencia científica ofrece perspectivas sobre cómo influye el momento de la ducha en aspectos como la higiene, el descanso y el nivel de activación del cuerpo. A partir de estos hallazgos, es posible entender qué recomienda la ciencia y en qué casos cada opción puede resultar más adecuada según el estilo de vida de cada persona. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre este tema.

¿Te duchas a la hora equivocada? Esto dice la ciencia

Según la microbióloga de la University of Leicester, la ducha matutina presenta beneficios más consistentes desde el punto de vista higiénico. Aunque el baño nocturno ayuda a eliminar impurezas acumuladas durante el día, como polvo, polen, sudor y residuos de grasa, el proceso no termina allí.

Durante el sueño, el cuerpo continúa transpirando de forma natural. Esa humedad residual se convierte en un entorno propicio para la actividad de las bacterias presentes en la piel, que descomponen el sudor y liberan compuestos con azufre, responsables del olor corporal característico al despertar.

Bajo esta perspectiva, el momento de la ducha no solo responde a una preferencia de rutina, sino también a procesos biológicos que influyen directamente en la higiene personal.

La especialista señala que la ducha matinal ofrece una ventaja adicional en términos de higiene, ya que permite eliminar los microorganismos que se han activado durante la noche, junto con células muertas y otros residuos que se desprenden del contacto con las sábanas.

De este modo, el cuerpo inicia el día en mejores condiciones de limpieza, lo que favorece una sensación de frescura al vestir ropa limpia. Según esta perspectiva, este hábito contribuye también a mantener un olor corporal más neutro y estable a lo largo de la jornada diaria.

¿Por qué el sudor provoca mal olor?

Aunque suele pensarse lo contrario, el sudor recién producido no desprende olor. La razón del mal aroma está en las bacterias que viven en la superficie cutánea, en especial los estafilococos. Estos microorganismos aprovechan el sudor como nutriente y al descomponerlo liberan un compuesto denominado tioalcohol, que contiene azufre y es el responsable de ese característico olor agrio.

En otras palabras, la transpiración por sí sola no es el problema, sino la acción de estas bacterias al procesarla. Por ello, ducharse con regularidad es clave para interrumpir este proceso y evitar que se intensifique el mal olor, según recoge el diario La Nación.

¿Qué riesgos implica bañarse solo en la noche?

El hábito de ducharse antes de dormir también tiene beneficios relevantes desde el punto de vista de la higiene. En particular, permite retirar del cuerpo los contaminantes, alérgenos y partículas acumuladas durante el día, reduciendo la cantidad de residuos que entran en contacto directo con la ropa de cama.

No obstante, este efecto positivo puede verse limitado si no se mantiene una limpieza adecuada de las sábanas. Con el tiempo, en ellas se acumulan bacterias, células muertas y aceites naturales de la piel, elementos que sirven de alimento para los ácaros del polvo.

La presencia de estos microorganismos y sus desechos puede agravar cuadros alérgicos e incluso complicar condiciones respiratorias como el asma. A ello se suma el hecho de que, durante el sueño, la piel continúa en contacto prolongado con este entorno, lo que facilita la exposición a los microbios presentes en la ropa de cama.