Es bien sabido que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se ha convertido en una de las instituciones más renombradas en el país, no solo por sus complejos exámenes de admisión, sino por la calidad de enseñanza. De hecho, los estudiantes deben afrontar problemas de física, aritmética, matemáticas y otras materias mediante ejercicios prácticos y teóricos. Sin embargo, recientemente se ha hecho viral un video en las redes sociales, donde un youtuber puso a prueba el nivel académico de muchos jóvenes de dicha casa de estudio, lo que ha generado múltiples reacciones por el resultado de la operación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

YOUTUBER PONE A PRUEBA EL NIVEL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE LA UNI

A través del canal digital ‘Habla Sobrino’, un youtuber se acercó hasta los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para poner a prueba a los estudiantes con un particular ejercicio de operación matemático: 6÷2 (1+2). Aunque aparentemente se trataba de un problema matemático sencillo, muchos de ellos ofrecieron distintos resultados, como 9 y 1. Por su parte, las redes sociales no se hicieron esperar y cuestionaron las respuestas de los alumnos.

“Me preocupan”, “Es 9, y los que dicen 1, deben estudiar más”, “Ahí está el futuro del mundo”, “Los que dijeron que el resultado era 9, me preocupan”, y “Eso sale 1. Primero se resuelve el paréntesis”, comentaron los internautas. Sin embargo, mediante el artículo “The Pendas Paradox”, el experto David Linkletter, dejó en claro que ambas respuestas son validas, argumentando que va a depender del método que se haya optado para resolver el ejercicio matemático.

“No existe un estándar único. Las dos soluciones son ampliamente aceptadas a nivel mundial. Muchos problemas en matemáticas son eventualmente resueltos por un individuo o un equipo que proporciona una prueba decisiva, en este caso parece muy poco probable que concluya así, pues no es un problema puramente matemático: es parcialmente un problema de comunicación”, explicó el matemático, compartido por La República.

¿QUÉ UNIVERSIDAD ES MEJOR PARA ESTUDIAR INGENIERÍA EN EL PERÚ?

De acuerdo con el ranking SCImago 2025, la Universidad Continental es considerada como la institución con el mejor posicionamiento en el área de ingeniería dentro del Perú, basándose en la producción científica, la innovación y el impacto social. Esta clasificación le ha permitido superar a universidades que tradicionalmente han liderado este campo, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras.

Asimismo, entre las nuevas carreras de ingeniería que ofrece la Universidad Continental, que tiene presencia en varias partes del país, se encuentran Ingeniería Civil, Industrial, Ambiental, de Sistemas e Informática, y Mecatrónica, lo cual se caracteriza por su modelo de enseñanza presencial, semipresencial y virtual. Por otro lado, te presentamos las otras casas de estudios del país que sobresalen en esta carrera y forman parte de este listado: