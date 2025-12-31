Culmina un nuevo año, y ad portas del 2026, el Parque de las Leyendas continúa representando uno de los espacios públicos más visitados del país. Como parte de la propuesta ofrecida para grandes y chicos, y según lo confirma el patronato del zoológico a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), te revelamos que existen ciertos grupos poblacionales cuyo beneficio entorno a ingreso gratuito, logra hacerse efectivo todos los días, pero debiendo cumplirse algunos requisitos puntuales tras el término del 2025.

DESCUBRE SI CONFORMAS GRUPOS POBLACIONALES CUYO INGRESO ES GRATUITO AL PARQUE DE LAS LEYENDAS DE LA MML

Las redes sociales hoy certifican la popularidad del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la MML, y en ese sentido siempre resultan llamativas las promociones lanzadas, descuentos, y hasta gratuidad dirigida a ciertos grupos poblacionales.

De manera preferencial, hoy tanto Personas Con Discapacidad e identificadas con carné del CONADIS, como veteranos de guerra debidamente acreditados, y también guías oficiales de turismo, cuentan con acceso sin costo alguno a las instalaciones de dicho zoológico, y cuyas sedes habilitadas se ubican en San Miguel y Huachipa.

Según la información brindada entorno a la existencia de ofertas especiales, por ejemplo, y desmentidas mediante comunicado, el Parque de las Leyendas confirma que los grupos poblacionales destacados y público en general, pueden disfrutar del servicio brindado, visitar a los animales, y conocer el jardín botánico, durante los 365 días del año e incluso feriados como el del jueves 1 de enero, y días no laborables como el viernes 2.

50% DE DESCUENTO EN ENTRADAS Y HASTA DICIEMBRE 2025 PARA ACCEDER AL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Diariamente, el sano esparcimiento puede practicarse a través de la visita a este también considerado centro recreacional cuyos locales abiertos incluso hasta feriados, te permiten disfrutar de acontecimientos creados especialmente para los más pequeños del hogar, y a bajo costo como desde el 28 de noviembre.

A través de página web oficial, el Parque de las Leyendas anuncia el lanzamiento de descuento especial y ascendente al 50% con motivo del Black Friday, y en beneficio de niños entre los 3 y 12 años cuyas entradas deben adquirirse realizando compra virtual.

Si te interesa acceder a promoción y pagar solamente 5 soles para el ingreso de tu hijo o familiar menor de edad a dicho zoológico ubicado tanto en San Miguel como Huachipa, considera que el beneficio puede incluso aplicarse durante todo el mes de diciembre 2025.

Estableciendo fechas de manera puntual y 100% online, desde el 28 de noviembre aprovecha el Black Friday que activa el Parque de las Leyendas para otorgar el 50% de descuento especialmente dirigido a niños entre los 3 y 12 años de edad.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE ENTRADAS QUE PUEDES ADQUIRIR PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Tarifas Regulares

- Entrada General S/18 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

- Personas con Discapacidad (Gratuito)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes entre 4 y 8 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/8