El Parque de las Leyendas, uno de los espacios culturales y turísticos más emblemáticos de Lima, continúa consolidándose como un punto de encuentro para familias, estudiantes y visitantes que buscan una experiencia educativa y recreativa. Con sedes en San Miguel y Huachipa, este zoológico no solo promueve la conservación de la fauna y flora peruana, sino que también impulsa la inclusión social a través de beneficios especiales para determinados grupos de la población.

Durante octubre de 2025, el parque mantiene su compromiso de abrir sus puertas a todos los sectores, reafirmando su propósito de integración y acceso a la cultura. En este marco, existen personas que pueden disfrutar de ingreso gratuito durante todo el año, incluyendo este mes. A continuación, te contamos quiénes pueden ingresar de forma gratuita.

¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2025?

El beneficio del ingreso libre está dirigido a tres grupos específicos:

Personas con discapacidad: pueden entrar sin costo al presentar su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Además, el acceso gratuito se extiende a un acompañante, tanto en días laborables como feriados. Esta medida busca fortalecer la inclusión y asegurar condiciones adecuadas para todos los visitantes.

Guías oficiales de turismo: los profesionales acreditados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o por los gobiernos regionales también cuentan con entrada libre. Este beneficio alcanza tanto a los guías que laboran en Lima Metropolitana como a los de otras regiones, y tiene el propósito de facilitar su labor educativa y de promoción del patrimonio cultural y natural del país.

Veteranos de guerra o de la Pacificación Nacional: las personas comprendidas en este grupo pueden ingresar sin costo mostrando su carné de veterano junto a su Documento Nacional de Identidad (DNI), según lo establecido en la Ley N.° 30826. Esta disposición busca reconocer y retribuir su servicio a la nación.

(Foto: stevepb en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA AL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Quienes no forman parte de los grupos beneficiados pueden acceder al parque abonando una tarifa general accesible. El ingreso cuesta 18 soles para personas mayores de 13 años, mientras que los niños de 3 a 12 años pagan 10 soles. Los adultos mayores de 60 años disfrutan de un descuento especial, pagando solo 4 soles, válido todos los días, incluidos los feriados, según informa Infobae.

(Foto: Andina)

¿QUÉ ES EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Este parque alberga una variada colección de animales, incluyendo especies nativas del Perú y de otras partes del mundo. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar diferentes secciones, como la zona de fauna peruana, donde pueden observar jaguares, cóndores, pumas, entre otros animales autóctonos. Además, cuenta con áreas dedicadas a especies exóticas y una sección de contacto, donde los visitantes pueden interactuar de cerca con animales de granja.

El Parque de las Leyendas no solo se centra en la exhibición de animales, sino que también tiene un enfoque educativo y cultural. Ofrece programas educativos para escolares y visitas guiadas que destacan la importancia de la conservación y la biodiversidad. Además, el parque alberga sitios arqueológicos preíncas e incaicas, añadiendo un componente histórico a la experiencia.