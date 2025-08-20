El esperado enfrentamiento entre Perú y México en el “Mundial de los Desayunos” ha despertado la emoción de los seguidores, pero también la reacción de figuras conocidas en el mundo del streaming. Entre ellas, Sideral, quien no dudó en enviarle un mensaje directo a Ibai Llanos, organizador del torneo virtual, con la esperanza de sumar apoyo para la gastronomía peruana.

El creador de contenido español ya había adelantado los detalles del campeonato, en el que serán los usuarios quienes decidan qué país avanza. Sin embargo, la intervención del streamer peruano añade un toque inesperado que podría cambiar el rumbo del certamen. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ LE PIDIÓ SIDERAL A IBAI SOBRE EL MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS?

Jesús Andrés Luján Carrión, conocido en Internet como Sideral, reaccionó con entusiasmo al video en el que Ibai mostró el primer duelo del torneo: Perú contra México. Sin rodeos, exclamó: “Gente, por favor. Chicos, (Perú) tiene que ganar. ¡Ah! Ibai, sino muestro un videíto y unas fotitos”.

Con ese mensaje buscó encender el apoyo de sus seguidores y poner presión sobre el creador español, dejando en claro que espera ver a la gastronomía peruana triunfar desde la primera fase.

¿CUÁLES SON LOS PLATOS QUE REPRESENTAN A PERÚ Y MÉXICO Y QUE SE ENFRENTAN EN EL MUNDIAL?

Ibai adelantó cuáles serían los desayunos elegidos para abrir la competencia. En el caso de Perú, mencionó una combinación que incluye chicharrón, camote frito y salsa criolla, un conjunto que, según él, forma parte de las opciones más características del país. En tanto, para México seleccionó los tradicionales chilaquiles, preparados con totopos bañados en salsa verde o roja y que, en algunas versiones, se acompañan de carne. Con estas elecciones, el debut del torneo no solo enfrenta a dos países, sino también a dos estilos de desayuno muy distintos.

@ibaillanos MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿CÓMO ES EL FORMATO DEL CAMPEONATO QUE ORGANIZA IBAI?

El streamer vasco explicó que la competencia seguirá un esquema parecido al de una Copa del Mundo. El inicio será este lunes, y desde los octavos de final se disputarán llaves eliminatorias hasta llegar a la gran final. La dinámica es sencilla: Ibai colocará dos comentarios en cada emparejamiento y los usuarios deberán votar cuál desayuno merece pasar. Según él mismo dijo: “Será un Mundial como el de toda la vida”.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES PARTICIPANTES Y LOS CRUCES INICIALES?

En total, 16 naciones estarán presentes en este particular torneo gastronómico. El propio Ibai bromeó al señalar que el sorteo había sido “amañado”, aunque en realidad lo hizo para darle un tono humorístico al anuncio. Los choques iniciales quedaron así:

Perú vs. México

Reino Unido vs. Argentina

Colombia vs. Costa Rica

Estados Unidos vs. Bolivia

España vs. Francia

Guatemala vs. Ecuador

Japón vs. Chile

Venezuela vs. República Dominicana

@ibaillanos El mundial de los desayunos. Empieza el torneo del año. ♬ sonido original - Ibai

¿QUIÉN ES IBAI LLANOS?

Nacido en Bilbao en 1995, Ibai Llanos comenzó su trayectoria subiendo videos de Call of Duty en YouTube y más tarde se unió a la Liga de Videojuegos Profesional en 2014, lo que impulsó su carrera como narrador. Hoy en día, es una de las personalidades más reconocidas del streaming, cofundador del equipo de eSports KOI junto a Gerard Piqué y presidente del club Porcinos FC en la Kings League. Su talento le ha hecho acreedor de premios como “Streamer del Año” en los eSports Awards y varios reconocimientos en los Premios ESLAND.

¿QUIÉN ES SIDERAL?

Sideral, además de streamer, fue jugador profesional de Dota 2, aunque dejó la escena competitiva por la falta de torneos en el país. Su salto a la creación de contenidos lo llevó primero a Facebook, donde consolidó una comunidad activa, y ahora transmite principalmente en Trovo. Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió en 2021 con la polémica “chocolatada” de Los Olivos, que pasó de ser una broma en directo a un evento caótico con disturbios y presencia policial. Pese a las controversias, se ha ganado un espacio propio en las redes, donde es conocido por sus bailes, frases virales y la llamada “Beba Army”.