El incremento de la ciberdelincuencia ha puesto en alerta a millones de usuarios de mensajería instantánea en todo el mundo. Meta, consciente de que los enlaces maliciosos son la principal puerta de entrada para el robo de datos, ha integrado un sistema avanzado de protección en WhatsApp que opera en silencio. Esta herramienta no solo identifica contenido sospechoso, sino que actúa como un filtro preventivo que analiza el comportamiento del emisor antes de que el usuario cometa el error de hacer clic. A diferencia de las medidas de seguridad convencionales, esta tecnología examina patrones invisibles para el ojo humano, como la procedencia geográfica del mensaje y el historial de actividad de quien intenta contactarte. Entender cómo opera este mecanismo es fundamental para mantener a salvo tu información personal y financiera en un entorno digital cada vez más hostil. Descubre cómo este sistema de monitoreo silencioso evalúa las amenazas y qué acciones toma para proteger tu privacidad de forma inmediata.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE WHATSAPP QUE PROTEGE TUS CONVERSACIONES?

La verdadera defensa de la aplicación reside en un motor de inteligencia artificial que trabaja en segundo plano para interceptar amenazas de phishing. A diferencia de los filtros convencionales, este sistema realiza un examen exhaustivo de múltiples variables para determinar si un mensaje es legítimo o un intento de estafa.

Cuando recibes un link, la plataforma evalúa los siguientes criterios antes de permitirte interactuar plenamente con él:

Origen de la conexión: Se rastrea la procedencia geográfica del dispositivo que envía el enlace para detectar ubicaciones de alto riesgo.

Se rastrea la procedencia geográfica del dispositivo que envía el enlace para detectar ubicaciones de alto riesgo. Historial de actividad: La IA verifica si el terminal emisor tiene un comportamiento regular o si muestra patrones típicos de cuentas automatizadas para el fraude.

La IA verifica si el terminal emisor tiene un comportamiento regular o si muestra patrones típicos de cuentas automatizadas para el fraude. Contexto de vinculación: Analiza si el mensaje incluye solicitudes sospechosas para enlazar la cuenta a otros aparatos externos.

El servicio de mensajería WhatsApp enfatiza sus funciones IA. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / KIRILL KUDRYAVTSEV

¿CÓMO REACCIONA LA APLICACIÓN AL HALLAR UN LINK PELIGROSO?

Cuando la herramienta confirma que un enlace es sospechoso, interrumpe la navegación del usuario mediante una notificación de advertencia que aparece directamente en la interfaz. En este punto, la persona tiene el control total para decidir si desea ignorar el aviso y seguir adelante o si prefiere interrumpir la comunicación de forma definitiva, bloqueando al remitente para evitar futuros ataques, según informa el diario Líbero.

¿CÓMO AJUSTAR ESTA FUNCIÓN DE WHATSAPP?

Para garantizar que estas alertas de seguridad y la detección de fraudes operen correctamente, es necesario realizar algunos ajustes manuales dentro de la configuración de privacidad de la cuenta.

Sigue estos pasos para optimizar tu defensa:

Abre la aplicación y dirígete a la sección de “Ajustes” a través del menú de los tres puntos.

Entra al apartado de “Cuenta” y selecciona la opción de “Verificación en dos pasos” para establecer un código PIN de respaldo.

Regresa y accede a “Notificaciones de seguridad” para activar el interruptor que permite visualizar las alertas en tu teléfono

Finalmente, asegúrate de tener habilitadas las” Actualizaciones automáticas” dentro de los ajustes de la app para que los parches de inteligencia artificial se mantengan siempre al día.

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