Las fiestas de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, son la perfecta ocasión para reunir familias. Una de las actividades familiares favoritas es ver películas juntos. Ahora ya no solo podrás contar con los servicios de streaming convencionales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otros, sino también con plataformas digitales legales a las que podrás acceder para ver tus películas favoritas. Conoce en la siguiente nota cuáles son estas opciones.

Si bien hay opciones como Magis TV o Xuper TV, no recomendamos su uso, ya que pueden vulnerar la privacidad e información sensible de cada usuario al dar los permisos correspondientes. Por consiguiente, aquí te compartimos plataformas legales y seguras con un catálogo extenso.

Tus películas y series favoritas GRATIS

TRES PLATAFORMAS LEGALES PARA VER PELÍCULAS GRATIS

Antes de dar a conocer las opciones, recuerda que el acceso a estas plataformas no requiere ningún pago ni validación de acceso a información personal o sensible.

Youtube

Pluto TV

Vix

Las plataformas están habilitadas para celulares, laptops, computadoras estacionarias y televisores inteligentes. Además, ofrecen una vasta colección de títulos para ver en familia.

Recuerda que no incentivamos el uso de plataformas ilegales como Magis tv y XUPER TV debido al alto riesgo de malware, estafas y otros daños directos a tus dispositivos.