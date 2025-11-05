Hoy Meta promueve una gran variedad de funcionalidades habilitadas para WhatsApp, la app de mensajería instantánea que conecta al mundo, y te permite acumular gran cantidad de información y datos muchas veces confidenciales. En ese sentido, y con respecto al espacio de almacenamiento, ahora la novedad trasciende debido a la posibilidad de liberar gigas desde los mismos chats, y sin necesidad de borrarlos por completo, tal y como lo termina informando plataforma especializada en todo lo que respecta a tan popular red social.

ESTA FUNCIÓN AHORA PUEDES UTILIZAR EN WHATSAPP PARA LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO SIN ELIMINAR CHATS POR COMPLETO

Hacer uso de WhatsApp, y a nivel global, se ha vuelto recurrente para miles de millones de personas, siendo el espacio de almacenamiento un tema que habitualmente genera incomodidad, pero puedes terminar liberándolo de manera práctica y segura.

Es así que gracias a WABetaInfo, hoy llega la primicia de noviembre 2025 entorno a tan popular aplicativo de mensajería instantánea, y es que ahora e inicialmente algunos usuarios de la beta de iOS, van a tener la posibilidad de contar con funcionalidad incorporada en chats a fin de terminar decidiendo lo que realmente desean o necesitan eliminar sin tener que dirigirnos a los ajustes tradicionales de sistemas como Android.

“WhatsApp está implementando una función que permite a los usuarios gestionar el almacenamiento desde la pantalla de información del chat”, remarca la plataforma especializada, enfatizando además que de manera progresiva “se irá implementando para más usuarios en las próximas semanas”.

SI BUSCAS LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN WHATSAPP, TOMA NOTA DE LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR

Conforme pasan los días, nuestro almacenamiento de datos puede evidenciar problemas, y es que gran cantidad de archivos acumulados, terminará por saturar un WhatsApp que según Meta, todavía te habilita la chance de liberarlo cumpliendo con sencillo procedimiento.

Según lo precisa la propia página del popular aplicativo, si necesitas llevarlo a cabo con urgencia, recuerda que debes eliminar “los archivos multimedia o los chats almacenados, o libera espacio de almacenamiento en tu teléfono fuera de WhatsApp”.

Al respecto, te compartimos el paso a paso que debes seguir para contar con espacio suficiente que te permita usar WhatsApp sin inconvenientes ni sobresaltos comunicándote a nivel global:

Accede a la pestaña “Chats”, y luego toca el ícono “Ajustes”

Pulsa “Almacenamiento y datos”, y seguidamente “Administrar almacenamiento”

- Observarás en la parte superior de la pantalla, la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en tu dispositivo.

Para revisar elementos, pulsa nuevamente el ícono “Ajustes”, y luego " Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento “

" > “ Ubica tus archivos multimedia pudiendo encontrarlos de las siguientes maneras:

- Reenviado varias veces

- Más de 5 MB

- Pulsa el ícono de la lupa para buscar chats o canales

A fin de terminar por eliminar los archivos no deseados, solamente pulsa el ‘tachito’ para proceder a hacerlo hasta que la capacidad de almacenamiento en WhatsApp, logre reducirse, y así puedas continuar empleándolo de manera fluida.

CON ESTE TRUCO HOY PUEDES RESTAURAR MENSAJES Y ARCHIVOS ELIMINADOS EN WHATSAPP

La realización de diversas actividades haciendo uso de WhatsApp, muchas veces pueden terminar perdiéndose, y así quedar eliminados desde tus archivos hasta importantes mensajes que sin embargo tienes la chance de recuperarlos gracias a la generación previa de copia de seguridad mediante tu cuenta de Google en dispositivos con Android o de iCloud en iPhone.

Este considerado truco haría que restaures chats si en caso extraviaste tu teléfono o lo cambiaste por uno nuevo, y para mayor comodidad, llegaste a configurarla de manera periódica.

Te compartimos a continuación el paso a paso que debes seguir para proceder con la recuperación de mensajes o archivos eliminados de WhatsApp si creaste previamente una copia de seguridad de tu historial mediante cuenta de Google:

Abre la aplicación Google One e inicia sesión con tu cuenta de Google .

. Toca Almacenamiento > Otros .

. Si guardas copias de seguridad de WhatsApp en tu cuenta de Google, aparecerán en esta lista.

Tras confirmar que cuentas con una copia de seguridad en tu cuenta de Google, puedes comenzar el proceso de restauración de la siguiente manera:

1- Desinstala y reinstala WhatsApp.

2- Cuando se te indique, toca “Restaurar”.

3- Toca “Omitir” para reinstalar sin restaurar la copia de seguridad.

De esta forma podrás obtener el restablecimiento deseado, indicando WhatsApp que para mayor seguridad, resulta posible que se “te solicite verificar tu identidad a fin de restaurar tus chats”, y para ello, recibirías “un código por SMS o llamada si no activaste la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo”.