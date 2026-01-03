Tras muchos años de trabajo, las personas llegan a una etapa en la que comienzan a cuestionarse sobre su futuro, por lo que buscan asegurar su bienestar iniciando un proceso de jubilación que les permita acceder a una pensión justa y acorde a lo que les corresponde. Precisamente, con la finalidad de reforzar la capacidad de compra de los adultos mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), se anunció una buena noticia tras el inicio del 2026: un aumento de hasta S/ 100 en la pensión de la ONP. De esta manera, serán más de 237 000 jubilados que se verán beneficiados con esta medida dispuesta por el Ejecutivo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS AFILIADOS DEL SNP TRAS EL AUMENTO EN SUS PENSIONES?

A través del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció un reajuste para los pensionistas que estén bajo el régimen de la Ley 19990 de la ONP, obteniendo un tope máximo de hasta S/ 1 000. Esta medida está dirigida exclusivamente para los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cuenten con el reconocimiento de una pensión definitiva hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a los adultos mayores que reciban una jubilación, la medida alcanza a aquellas otorgadas a afiliados que acrediten al menos 20 años de aportes, lo que llevará a un aumento de hasta S/ 100.

Por su parte, para quienes hayan percibido un aumento previo en virtud de la Ley n.º 32123, se abonará el monto adicional correspondiente a fin de completar el beneficio establecido. Por último, la entidad pública indicó que el aumento de la pensión recién se verá reflejado en la planilla de pagos a partir del 6 de febrero de 2026, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio. Es importante mencionar que el costo anual proyectado de esta medida en la planilla de pensiones alcanza los S/ 311 millones y será cubierto en su totalidad con recursos del presupuesto institucional de la ONP.

¿CÓMO PODRÍAN ACCEDER LOS AFILIADOS DE LA ONP AL RETIRO DE HASTA 3 UIT?

A través del Proyecto de Ley n.º 13508/2025-CR, la congresista de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Katy Ugarte, propuso que las personas naturales y afiliados activos del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) accedan al retiro voluntario de hasta 3 UIT o S/ 16 050. Según la parlamentaria, el retiro excepcional se justifica por la necesidad de cubrir urgencias económicas, impulsar el consumo de los hogares y amortiguar el impacto del aumento del costo de vida que afecta a millones de familias peruanas en los últimos años. Así, en caso de aprobarse y publicarse en el diario El Peruano, el dinero que se otorgaría a los aportantes sería costeado con cargo al presupuesto público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Hablamos de dinero que los propios aportantes han contribuido durante años; darles acceso cuando más lo necesitan es un acto de justicia. Esta norma atiende necesidades inmediatas sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para muchos, este retiro no es solo dinero, es la posibilidad de volver a empezar, de recuperar tranquilidad y retomar proyectos que quedaron en pausa. Contrario a lo que algunos señalan, la propuesta no debilita la estructura del SNP. Por el contrario, introduce un componente de flexibilidad compatible con su continuidad y que puede abrir paso a futuras reformas integrales. Este proyecto abre una puerta concreta para que los afiliados accedan a parte del dinero que han ahorrado y enfrenten con mayor seguridad los retos económicos actuales”, explicó Ugarte.