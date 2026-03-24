Por Redacción EC

Durante 2026, el Estado peruano, a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, mantiene en marcha operativos móviles destinados a facilitar la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica. Esta estrategia busca ampliar el acceso a la cédula digital, obligatoria para todos los ciudadanos nacidos en el país. La expansión de este documento se evidencia en las campañas desarrolladas junto a municipalidades de Lima y distintas regiones, donde se habilitan trámites sin costo en jornadas específicas. Estas iniciativas, activas especialmente durante los primeros meses del año, están orientadas a sectores con características particulares, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a este servicio. Si te interesa obtener este beneficio, a continuación te contaremos todo lo que debes saber para que puedas acceder sin problemas.