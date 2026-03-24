Durante 2026, el Estado peruano, a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, mantiene en marcha operativos móviles destinados a facilitar la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica. Esta estrategia busca ampliar el acceso a la cédula digital, obligatoria para todos los ciudadanos nacidos en el país. La expansión de este documento se evidencia en las campañas desarrolladas junto a municipalidades de Lima y distintas regiones, donde se habilitan trámites sin costo en jornadas específicas. Estas iniciativas, activas especialmente durante los primeros meses del año, están orientadas a sectores con características particulares, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a este servicio. Si te interesa obtener este beneficio, a continuación te contaremos todo lo que debes saber para que puedas acceder sin problemas.

¡Corre! Así puedes sacar tu DNI GRATIS antes de que termine la campaña

La institución ha desarrollado este tipo de intervenciones en diversas regiones del país, con el propósito de llevar sus servicios a zonas de difícil acceso. En esta ocasión, la Municipalidad Distrital de Antauta será el punto de atención, donde la población local podrá acceder a este beneficio los días 24 y 25 de marzo. La jornada está dirigida exclusivamente a personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo niños, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad.

Para la atención programada el martes 24 de marzo, se ha establecido un horario de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. En tanto, la jornada del miércoles 25 se desarrollará desde las 09:00 a.m. hasta las 02:00 p.m., con una duración ligeramente menor respecto al día anterior.

La actividad correspondiente al martes 24 de marzo se realizará en el Palacio Municipal del C.P. Larimayo, mientras que la jornada del miércoles 25 tendrá lugar en la sede de la Municipalidad Distrital de Antauta.

¿Cuáles serán los servicios disponibles?

Actualización de datos

Cambio de DNI normal a electrónico

Inscripciones por primera vez

Renovación de DNI

¿Sabes dónde te toca votar en las Elecciones 2026? Revisa con DNI en el LINK de ONPE

El domingo 12 de abril se marca como una jornada histórica para el Perú, ya que los ciudadanos elegirán a nuevas autoridades, incluido el presidente de la República, cuyo mandato abarcará los próximos cinco años. La Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que los votantes podrán consultar información clave sobre su participación, como el local de votación, dirección exacta, número de mesa y orden, ingresando únicamente su DNI en la plataforma oficial a través de este ENLACE.

Además, el sistema permitirá verificar si fueron designados como miembros de mesa para este proceso electoral, asegurando que cada ciudadano conozca su rol y responsabilidades antes de acudir a las urnas.

¿Cuáles son las multas por no votar en las Elecciones Generales?

El incumplimiento de las responsabilidades electorales conlleva penalizaciones económicas. En particular, los miembros de mesa que falten sin una justificación aceptada enfrentan una multa de 275 soles, aunque pueden presentar una excusa formal ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, los ciudadanos que no acudan a sufragar reciben sanciones que dependen del nivel socioeconómico del distrito en el que viven, con montos que van desde 27,50 hasta 110 soles. Para facilitar el seguimiento, el Jurado Nacional de Elecciones ofrece un servicio de consulta digital donde se puede comprobar si existe alguna multa pendiente.