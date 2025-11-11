Se va acabando el 2025 de manera oficial, y de esa forma culminando también el Año Escolar sobre territorio peruano. Al respecto, hoy te contamos que los alumnos y docentes de colegios tanto públicos como privados, terminarán gozando del último feriado largo del año gracias a conmemoraciones puntuales e importantes para el país, y previo a unas vacaciones que ya figuran programadas con miras al 2026.

¿CUÁL ES EL FERIADO LARGO DE HASTA 4 DÍAS QUE HABRÁ EN PERÚ Y POR EL CUAL SE SUSPENDERÁN LAS CLASES?

Se acerca la culminación del 2025, y junto a ello la conmemoración de las últimas jornadas festivas por diversos motivos, siendo los docentes y estudiantes de escuela estatal y privada sobre territorio peruano, quienes a inicios del mes de diciembre, gozarán de hasta 4 días libres, y previos al fin del presente Año Escolar.

Tras el 1 de noviembre, dicha población estará beneficiándose con el otorgamiento de los últimos feriados nacionales, y así disfrutar del lunes 8 y martes 9 de diciembre como asuetos calendarizados que de manera extraordinaria, llegan luego del sábado y domingo donde no hay clases oficialmente.

Es de esta forma que previo a la finalización del Año Escolar 2025, los docentes y alumnos peruanos de colegios públicos y privados, terminarán gozando a nivel nacional de fin de semana largo que reúne a las 4 fechas mencionadas, mientras la jornada del 25 del mismo duodécimo mes, representa la Navidad conmemorada incluso a nivel global.

¿QUÉ SE CELEBRA CADA 8 DE DICIEMBRE EN PERÚ?

En algunas semanas llegará el último mes del año en 2025, y con ello también la celebración del primero de los únicos 3 feriados que restan por favorecer a millones de peruanos, entre ellos los trabajadores tanto del sector público como privado, siendo el 8 de diciembre una fecha festiva que desde hace dos años viene acompañada por efemérides patriótica de gran relevancia.

Al respecto, resulta importante tener en cuenta que desde el 2022, el listado de feriados nacionales establecidos por ley y refrendados mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, establece el cumplimiento de hasta 16 días con descanso remunerado obligatorio a los cuales se les ha sumado este año un total de 2 no laborables, y uno a inicios del próximo.

El Perú y gran parte de Latinoamérica celebra el Día de la Inmaculada Concepción como feriado nacional cada 8 de diciembre. (Fuente: iStock) / Katie Dobies

En relación al 8 de diciembre de cada año, y que en 2025 cae lunes, la Inmaculada Concepción de María viene a representar el feriado nacional católico celebrado 9 meses antes del Nacimiento de la Virgen (8 de setiembre), y proclamado como dogma católico en 1854.

Dicha declaración y creencia sostiene que la Madre de Dios estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concebimiento por los méritos de su hijo Jesucristo, y avalado por 2 mil años de tradición cristiana.

Cabe resaltar, que a partir de 2022, por primera vez el feriado nacional del Día de la Inmaculada Concepción, es conmemorado un día antes de la Batalla de Ayacucho, generando así que los trabajadores públicos y privados gocen hoy de un fin de semana largo entre el sábado 6 y martes 9 de diciembre 2025.

¿HABRÁN MÁS DÍAS LIBRES PARA LOS PERUANOS ANTES DEL FERIADO LARGO DE DICIEMBRE 2025?

Como cada año, los feriados son recibidos por los sectores laborales del Perú, con gran regocijo y satisfacción debido al otorgamiento de descansos remunerados que curiosamente solo ocurre una vez durante cada noviembre, y tras la conmemoración del Combate de Angamos.

Al respecto, te contamos que dicho mes solo abarca, y en cuanto a asuetos se refiere, la celebración de jornada libre correspondiente al Día de Todos los Santos, y únicamente sin venir acompañado de otras consideradas como no laborables.

En relación a la lista de feriados nacionales que figuran calendarizados en Perú, resulta importante destacar que luego del 1 de noviembre, millones de ciudadanos terminarán gozando de los últimos 3 asuetos con descanso remunerado, y donde se incluye el último feriado largo decembrino.

