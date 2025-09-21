Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), desde que se lanzó la campaña en abril, se han emitido más de un millón del DNI electrónico 3.0. Esto brinda a los ciudadanos mayor seguridad, facilita los trámites virtuales y los prepara para ejercer el voto digital con miras a las próximas elecciones generales. De esta manera, tanto el DNI azul como el amarillo, estarán vigentes hasta el día que caduquen. Sin embargo, tras este novedoso documento, muchos peruanos se han cuestionado sobre el precio que tiene, así como de sus principales características. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO CUESTA OBTENER EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0?

El pasado 29 de agosto, por medio de la Resolución Jefatural 144-2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, en adelante, los ciudadanos peruanos solo recibirán el DNI electrónico 3.0, reemplazando al tradicional DNI azul para adultos y al DNI amarillo. Por lo tanto, estos documentos mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos.

Con respecto al precio del nuevo DNI electrónico 3.0, según el Reniec, los ciudadanos podrán obtener su cédula a un precio similar a los demás documentos, es decir, S/ 30 para ciudadanos de 17 años o más y S/ 16 para menores de edad hasta el próximo 31 de diciembre de 2025. Es importante mencionar que este proceso de transición busca asegurar la seguridad, integridad y confiabilidad en la identificación de los ciudadanos peruanos, promoviendo al mismo tiempo la implementación de tecnología avanzada en todo el país.

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES QUE TRAE EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0?

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha más de un millón de peruanos cuentan con el nuevo DNI electrónico 3.0, que tendrá una vigencia de hasta 10 años para adultos y 3 años para menores hasta los 12 años. Entre las principales ventajas del nuevo documento se encuentra su fabricación en policarbonato y la incorporación de un chip criptográfico, que asegura la confidencialidad y protección de los datos personales. Pues, eso no es todo, ya que el nuevo sistema incorpora un código QR que permitirá a autoridades y organizaciones verificar de manera automática la autenticidad de la identidad, tanto en plataformas digitales como en soportes físicos a nivel nacional.