Este es el servicio del Banco de la Nación que era gratis y ahora deberá pagarse

El gobierno peruano presidido de manera interina por parte de José María Balcázar, hoy tiene en el Banco de la Nación (BN) a la empresa con potestades públicas e integrante del Sector Economía y Finanzas que se encarga de brindarle productos y servicios financieros a un sector poblacional en particular. Con respecto a la administración por delegación de las subcuentas del Tesoro Público, ahora llama la atención la fijación de comisión que dicha entidad empezará a cobrar, y desde febrero 2026 tras publicación de resolución ministerial cuyos lineamientos establecen la cobranza de otros conceptos.

EL SERVICIO DEL BN QUE DESDE EL 2026 ESTARÁ SUJETO AL PAGO DE COMISIÓN

La realización de diversos trámites en agencias del BN, hoy conllevan al cobro de recargos adicionales puntuales, y ahora nuevos conceptos son aquellos que se incorporan a listado de servicios bancarios admitidos en la ejecución de diversas operaciones del Sistema Nacional de Tesorería.

Ya sea en moneda nacional o extranjera, remarca la Resolución Ministerial N° 055 acerca de la fijación de comisión que dicha entidad adscrita al MEF, empezará a cobrar desde febrero 2026, y contempla las siguientes consideraciones:

“Recaudación de tasas, multas e ingresos no tributarios cuya administración se encuentra a cargo de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, de los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, incluyendo los impuestos que constituyen ingresos de estos últimos, así como de las demás entidades del ámbito del Sistema Nacional de Tesorería, independientemente de los medios de pago que se utilicen por dichos conceptos”.

Con respecto a la publicación de la Resolución Ministerial N° 055, resulta importante destacar que modifica el numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 121 de 2019, e incorpora dicho concepto a la lista integrada por los siguientes servicios bancarios:

Pagaduría a proveedores del Estado, planillas de servidores activos y pensionistas del Sector Público, servicio de deuda, y otros conceptos procesados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con cargo a Fondos Públicos .

. Servicio de pagaduría de programas sociales de alcance nacional, salvo los pagos que para el efecto se realicen a favor de terceros .

. Apertura, mantenimiento, cierre y demás servicios relacionados con el manejo de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, y de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público, así como de los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales .

. Operaciones con cartas orden y cheques que comprenden el pago, depósito y devoluciones, así como la emisión de chequeras.

¿QUÉ CIFRA TERMINÓ SUPERANDO EL BN GRACIAS A LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE CLIENTES JÓVENES EN 2025?

La digitalización de productos representa un factor fundamental para el crecimiento de diversas empresas, siendo ahora la razón por la cual el BN cerró el 2025 con más de 2.1 millones de clientes activos.

Dicha cifra figura integrada por jóvenes entre los 18 y 40 años de edad, según lo precisa la propia entidad adscrita al MEF, revelando además que ello confirma un cambio generacional en base de usuarios, y “creciente preferencia” por canales digitales como la app, cajeros automáticos, entre otros medios ligados a la tecnología.

En relación a los más de 2.1 millones de clientes activos que el BN acumuló en 2025, resulta importante destacar que tanto para transacciones financieras como consultas, las operaciones se terminaron realizando a través de las siguientes plataformas:

App BN consolidado como el principal canal digital (68%)

Agentes corresponsales (14%)

Cajeros automáticos (9%)

Ventanilla (8%)

Banca por internet (1%)

“Al finalizar el 2025, el banco registró más de 5.9 millones de clientes activos, definidos como aquellos que realizaron al menos una operación en los últimos tres meses”, informa la entidad gubernamental entorno a cifras que la ponderan “con una base creciente de clientes jóvenes y altos niveles de digitalización”, pero también un “rol central en la inclusión financiera de adultos mayores y poblaciones vulnerables” cuyo uso de ventanilla se acentúa y fortalece a nivel nacional.

EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE TE BRINDA EL CCI PARA LA TRANSFERENCIA DE DINERO MEDIANTE EL BN

Los códigos como el CCI representan identificación de una cuenta en particular ante todo el sistema bancario peruano, y asimismo sirve para realizar transferencias interbancarias de forma única y segura.

Con respecto a los dígitos que la conforman, resulta preciso indicar que, por ejemplo, le facilita al BN el reconocimiento del destino, llámese cuenta corriente o cuenta de ahorros, y gracias a sus 20 números fundamentales con el objetivo de enviar dinero a otras entidades financieras.

La realización de diversas operaciones requeridas para transferir dinero a cuentas propias u otros destinos bancarios, determina de manera obligatoria la utilización del denominado CCI cuya importancia radica en la plena identificación del producto, y puedes obtenerla en BN incluso desde la comodidad de tu hogar.

Según refiere dicha entidad de Gobierno, existen hasta 4 canales mediante los cuales tienes acceso a la consulta como tal, llevándose a cabo en agencias y sucursales también, pero sin necesidad de hacer colas o demorarte más de lo que esperas a través de Banca por Internet o la zona segura de MultiRed Virtual.

A continuación, te compartimos el paso a paso para obtener CCI de tu cuenta afiliada al BN, y el link de ingreso permitido correspondiente a fin de conseguirlo sin inconvenientes:

MULTIRED VIRTUAL

- Ingresa a MultiRed Virtual.

- Escribe tu número de cuenta, y coloca tu tipo y número de documento también junto a clave usando el teclado virtual.

- Clic en “INGRESAR”.

- Tras acceder, selecciona en menú la opción “Inicio”.

- Acto seguido, en la cuenta elegida despliega “Detalles”, y finalmente el CCI que requieres.

BANCA POR INTERNET

- Accede a plataforma a Banca por Internet del BN

- Elige tu tipo de cuenta y escribe el número.

- Tras “Aceptar”, ingresa a “Consulta de código de cuenta interbancario CCI” del Banco de la Nación.

- Selecciona el tipo de cuenta aperturado (ahorros o corriente), y vuelve a colocar tu número de cuenta.

- Finalmente, y luego de “Aceptar” otra vez, visualizarás el CCI solicitado.

APP BN

- Descárgate aplicativo e ingresa desde equipo móvil.

- Inicia sesión colocando usuario y clave de 6 dígitos.

- Selecciona la cuenta de ahorros que deseas consultar.

- Busca la opción donde figura el detalle de la cuenta consultada.

- Visualiza tu CCI, y si lo requieres, cópialo o compártelo de forma segura.

Ten en cuenta que además de estas alternativas digitales que puedes poner en práctica mediante PC o dispositivo móvil, también el BN te brinda la opción de visitar agencias y sucursales ubicadas a nivel nacional a fin de obtenerlo, y/o comunicarte a la línea gratuita: 0 800 10 700.

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO QUE PUEDES TRANSFERIR A TRAVÉS DEL BN?

A nivel gubernamental, el BN es la entidad financiera que brinda diversos productos y servicios a sus afiliados mediante el otorgamiento de préstamos, por ejemplo, y asimismo permitiendo la realización de transferencias interbancarias cuyo monto máximo de envío mide el tope de capacidad sobre la cual debes regirte.

Según información compartida oficialmente a través de “Preguntas Frecuentes”, el denominado ‘Banco de Todos’, habilita el traspaso de altas sumas de dinero siempre y cuando el titular lleve a cabo el trámite teniendo a la mano un requisito elemental como lo es el CCI esencial para este tipo de gestiones presenciales u online.

En ese sentido, te confirmamos que las transferencias interbancarias generadas desde el BN pueden ser efectuadas en moneda nacional y extranjera (dólares), considerando los siguientes montos máximos permitidos:

S/420,000 y US$75,000 por operación en ventanilla

Límite diario máximo y compartido de 7,000 soles o su equivalente en dólares por operación en Multired Virtual y/o el App Banca Móvil

Recuerda que en base a los montos máximos permitidos, tu como cliente del BN tienes la posibilidad de llevar a cabo hasta 2 tipos de transferencia interbancaria: Inmediatas / Diferidas, desde tu propia cuenta de ahorros “hacia otra cuenta propia o de terceros en otro banco y a escala nacional”.