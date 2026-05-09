Con la proximidad de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos buscan regularizar las multas pendientes impuestas por no acudir a votar o incumplir funciones en las mesas electorales durante la primera jornada. En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó diferentes mecanismos para facilitar el pago de estas sanciones. Además de las opciones digitales, también existen canales presenciales para cancelar la deuda utilizando únicamente el número de DNI. La preocupación ha crecido entre quienes desean ponerse al día antes del nuevo proceso electoral y evitar complicaciones relacionadas con servicios públicos, trámites legales e incluso procedimientos bancarios. Conoce cuáles son los pasos para consultar tu multa, cuánto debes pagar y qué consecuencias podrías enfrentar si no regularizas tu situación electoral a tiempo.

¿CÓMO PUEDO CANCELAR MI MULTA ELECTORAL PASO A PASO?

Para regularizar tu situación antes de la siguiente votación, sigue estas instrucciones específicas según el canal que elijas.

Por internet (Vía digital)

Entra al portal de multas del JNE e ingresa tu DNI para confirmar el motivo y el costo de la infracción. Ingresa a la plataforma web Págalo.pe. Localiza la entidad “JNE” en el buscador y elige la opción “Multas electorales”. Coloca los datos de tu documento de identidad y procesa el pago con tu tarjeta de débito o crédito.

En persona (Vía presencial)

Acude a una ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación con tu número de DNI. Si prefieres la sede central, ve a la oficina del JNE en el Cercado de Lima (Avenida Nicolás de Piérola 1070). Indica al cajero que realizarás el pago de una multa electoral y elige pagar en efectivo o con tarjeta Visa. Asegúrate de recibir y guardar el comprobante de pago emitido por la entidad.

Recuerda que este trámite no es personal; si no puedes ir tú, cualquier familiar o conocido puede realizar el abono mencionando tu número de DNI.

Soles peruanos. Foto Difusión

¿DE CUÁNTO ES EL MONTO QUE DEBO ABONAR SEGÚN MI DISTRITO?

El valor de la penalidad no es uniforme, ya que se calcula basándose en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y el nivel socioeconómico de tu zona de residencia:

Zonas de pobreza extrema: La multa es de S/ 27,50 (0,5 % de la UIT).

Zonas pobres: El costo asciende a S/ 55 (1 % de la UIT).

Zonas no pobres: El pago es de S/ 110 (2 % de la UIT).

Cabe señalar que, independientemente del distrito, si fuiste elegido titular o suplente y no cumpliste con tu deber, la sanción es de S/275. La multa también se aplica a quienes llegaron tarde, abandonaron la mesa antes del cierre o no firmaron el registro de asistencia correspondiente el día de las elecciones.

Foto: Shutterstock

¿QUÉ PASA SI NO CANCELAS LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL JNE?

Aunque mantener una multa pendiente no impide participar en futuras elecciones, sí puede generar múltiples limitaciones administrativas. Las personas con deuda electoral podrían encontrar dificultades para efectuar trámites notariales, realizar procesos judiciales o acceder a determinados procedimientos en entidades públicas.

Asimismo, el incumplimiento también puede afectar la obtención de licencias de conducir, el acceso a programas sociales y la posibilidad de ejercer cargos dentro del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones incluso tiene la facultad de iniciar procesos de cobranza coactiva que podrían derivar en embargos bancarios u otras medidas similares, según informa Infobae.

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