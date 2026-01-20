A partir del lunes 19 de enero, el Ministerio de Educación puso en marcha la Matrícula Digital 2026, un sistema que moderniza el ingreso a los colegios estatales. Mediante una herramienta virtual intuitiva, madres, padres y apoderados podrán gestionar la solicitud de vacantes de forma remota, sin filas, desplazamientos ni trámites físicos, todo desde casa, de acuerdo con lo informado por el Minedu.

Matrícula Digital MINEDU: aprende cómo crear tu usuario paso a paso y asegura la vacante de tu hijo

Si bien la creación del perfil no implica que la inscripción esté concluida, esta credencial permitirá a las familias consultar datos clave y gestionar el proceso de postulación a una plaza en instituciones educativas estatales.

El primer paso consiste en acceder, desde un teléfono móvil, al portal oficial de Matrícula Digital. Puedes ingresar a dicha web por medio de este ENLACE . Una vez dentro, se debe elegir la alternativa para registrar una cuenta nueva. Posteriormente, el sistema solicitará información básica del solicitante, como el documento de identidad, un correo válido y un número de contacto. Al finalizar y validar estos datos, el perfil quedará habilitado para operar dentro del sistema de inscripción del Ministerio de Educación.

¡Atención padres! Matrícula Digital 2026: el paso que debes seguir desde tu celular HOY para no perder vacante en colegios del Minedu

La implementación de esta herramienta digital marca un punto de quiebre en la forma de relacionarse con el sistema educativo público. Los trámites presenciales y las largas esperas quedan atrás para dar paso a un modelo más ágil, donde la gestión se realiza de manera virtual y sin complicaciones. La tecnología asume un rol clave al facilitar el acceso de las familias, reduciendo obstáculos y permitiendo que niños y niñas puedan postular a una vacante escolar sin salir de casa. Con solo contar con conexión a internet, el proceso se vuelve más equitativo, confiable y claro, fortaleciendo la idea de que la educación debe estar al alcance de todos.

El ingreso a este sistema comienza de forma simple: desde un teléfono móvil, los responsables deben acceder a la plataforma oficial mediante este ENLACE y seleccionar la opción para registrarse. El sistema guía cada paso, solicitando datos básicos como el documento de identidad, un correo electrónico válido y un número telefónico. Luego, se completa la información del estudiante y se acredita el parentesco, en un procedimiento diseñado para ser rápido y comprensible.

Tras la validación de la cuenta, el usuario queda habilitado dentro del entorno digital del Ministerio de Educación. Desde allí, madres, padres y tutores podrán revisar información importante y participar activamente en la solicitud de vacantes para colegios estatales, asegurando con anticipación el acceso de los menores al año escolar 2026 mediante un proceso ordenado y transparente.

Qué significa la matricula digital y cuáles son las ventajas

Esta herramienta es un sistema tecnológico diseñado para que los tutores legales puedan inscribir a los estudiantes en el sistema educativo público sin tener que presentarse físicamente en las escuelas. Se trata de un procedimiento seguro y ágil que busca democratizar el acceso escolar. Entre sus principales beneficios destacan:

La eliminación de desplazamientos innecesarios y aglomeraciones en las puertas de las instituciones.

Un manejo de la información mucho más transparente y fiscalizado.

Una interfaz intuitiva que permite el seguimiento en tiempo real del estado de la vacante solicitada.