La ausencia del DNI, ya sea por extravío o sustracción, puede generar múltiples inconvenientes al momento de realizar gestiones formales. Frente a ese escenario, la entidad encargada del registro civil en el país ofrece una alternativa digital que permite consultar los datos personales sin requerir la emisión inmediata de un duplicado, excepto cuando resulta estrictamente necesario. En las siguientes líneas te detallamos en qué consiste y cómo funciona el llamado Certificado de Inscripción C4.

El C4 brinda la posibilidad de consultar datos esenciales asociados al DNI; sin embargo, su función es únicamente referencial y carece de validez como sustituto del soporte material. Cabe precisar que este comprobante prescinde del día de expedición del documento, ya que dicho elemento se utiliza como filtro de protección en determinados sistemas virtuales. Asimismo, esta constancia no puede obtenerse mediante otras plataformas administradas por Reniec.

Para solicitar el C4 en línea, el trámite es personal y exclusivo para mayores de 18 años. En el caso de menores de edad, el certificado debe ser solicitado por el padre, la madre o el representante legal acreditado, que cuente con la tenencia o representación del menor.

También puede gestionarlo el declarante del último trámite de DNI del menor, siempre que cuente con una certificación excepcional emitida por el Encargado o Supervisor del centro de atención del Reniec.

Requisitos

Número de DNI.

Si haces el procedimiento online , debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop.

, debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop. Descarga la App ID PERÚ para verificar tu identidad.

Así puedes ingresar tu solicitud online

Antes de iniciar, debes saber:

Cancela S/ 4.50 por derecho de trámite en Yape, agencia o agente del Banco de la Nación o pagalo.pe usando el código de tributo 02143

Hazlo en 3 pasos:

1) Paga el trámite

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código de tributo 02143. Luego ingresa a la aplicación Yape > Pago de servicios > Reniec, coloca tu número de ticket y haz el pago de S/ 4.50

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.peIngresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago de S/ 4.50 por derecho de trámite, usando el código de tributo 02143. Conserva el comprobante de pago.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Presenta los requisitos

Acércate a un Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, y bríndale al registrador tu número de DNI junto con el comprobante de pago.

3) Recibe el C4

Inmediatamente, el registrador te entregará el Certificado de Inscripción que solicitaste.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.