Si necesitas verificar si alguien cuenta con antecedentes o investigaciones antes de efectuar un trámite en el país, puedes solicitar el certificado correspondiente, expedido por la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Criminalística. Dado que muchas personas no conocen cómo obtenerlo, a continuación te detallamos el procedimiento de manera sencilla y ordenada para gestionarlo paso a paso.

¿Necesitas tu certificado de antecedentes policiales? Así puedes tramitarlo rápido y sin filas

Cuando se requiere demostrar la ausencia —o presencia— de anotaciones relacionadas con infracciones o delitos para realizar trámites dentro del país, es posible gestionar un certificado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú mediante su Dirección de Criminalística.

Este documento posee una vigencia de 90 días calendario desde la fecha de emisión y no contempla ampliación, por lo que, ante cada nueva solicitud, debe iniciarse nuevamente el procedimiento.

Cuáles son los requisitos

DNI, pasaporte o carnet de extranjería.

Si el trámite lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Puedes hacer tu solicitud solo desde su PC o laptop, (no celular / tablet). El Certificado Electrónico de Antecedentes Penales es un documento en formato PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial y cuenta con la misma validez que el Certificado de Antecedentes Penales tramitado en las oficinas del Poder Judicial o en las agencias autorizadas del Banco de la Nación.

El costo del trámite es de S/ 40.40. Puedes pagarlo online solo con tu tarjeta MasterCard, American Express o Visa (crédito o débito) por la plataforma Págalo.pe o hacerlo en cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual antes de hacer el trámite online. Si lo pagas presencialmente antes de hacer el trámite online, asegúrate de guardar tu comprobante para ingresar el código del pago.

Resultado del trámite

Tras completar el formulario con tu información personal, el sistema generará una constancia de validación. En caso no exista ningún registro en tu contra, el certificado podrá descargarse de inmediato y, además, recibirás un mensaje en tu correo con el acceso directo al archivo.

Si, por el contrario, tu nombre —o uno similar— aparece en los registros del Poder Judicial, el estado del trámite figurará como “observado”. En esa situación, será necesario aguardar alrededor de 30 minutos, tras lo cual se enviará una notificación a tu correo electrónico confirmando si presentas o no antecedentes penales.

Hazlo así en 3 pasos:

1) Realiza el pago por derecho al trámite

Realiza el pago de S/ 40.40 por derecho al trámite. Lo puedes hacer desde:

Págalo.pe: puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe Banco de la Nación: dirígete al Banco de la Nación o agente Multired más cercano y realiza el pago correspondiente.

2) Solicita tu certificado

Dirígete a alguna de las Oficinas del Poder Judicial o a cualquiera de los Centros MAC Lima Norte, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este y MAC Piura, portando tu DNI o pasaporte o carnet de extranjería de ser extranjeros y tu comprobante de pago por derecho a trámite. Si lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten. Para el caso de los centros MAC, solo podrás solicitar los antecedentes penales con tu DNI.

3) Recibe tu certificado

Tu certificado de antecedentes penales estará listo instantáneamente.

Sin embargo, si hay uno o más nombres similares al tuyo (homónimos) en la bases de datos del Poder Judicial, puede que tu Certificado tarde alrededor de 30 minutos. Después de este tiempo te otorgarán tu Certificado.