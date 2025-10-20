A pocos días de finalizar octubre 2025, miles de peruanos conmemoran diferentes celebraciones religiosas y cívicas que llenan de orgullo y refuerzan el sentimiento nacional. Durante este mes, entre las efemérides más destacadas se encuentran la procesión del Señor de los Milagros, el Combate de Angamos y el Día de la Canción Criolla, entre otras fechas consideradas como feriado. En ese contexto, este 24 de octubre, la población de San Román, Juliaca, en la región Puno, se verá beneficiada con un día de descanso obligatorio, por lo que tanto trabajadores como estudiantes podrán disfrutar de una jornada libre. Sin embargo, surge la interrogante sobre si el 23 de dicho mes también será considerado día inhábil. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE CLASES ESTE 23 Y 24 DE OCTUBRE EN SAN ROMÁN, JULIACA?

Según la Ley n.º 13293, promulgada en 1960, miles de ciudadanos podrán disfrutar de un feriado debido al aniversario de la provincia de San Román, Juliaca, este 24 de octubre. Durante este día, en el que se conmemora el 99.º aniversario de su creación política, la municipalidad de dicho lugar, junto a otras instituciones, lleva a cabo diversas actividades tradicionales, como desfiles, ceremonias, presentaciones de música, bailes, entre otros, con el objetivo de fortalecer su identidad y promover el sentido de pertenencia entre sus habitantes. Asimismo, durante esta fecha, diferentes establecimientos e instituciones locales no atenderán al público, siendo los más beneficiados con este disposición los trabajadores del sector público.

Eso no es todo, pues los colegios estatales de la zona también suspenderán sus clases para esta fecha, aunque para el jueves 23 no se ha precisado esta disposición. Así, este 2025, la efeméride cae viernes, por lo que tendrán un fin de semana largo para descansar y festejar el aniversario de San Román. En el caso del sector privado, el otorgamiento del descanso se realizará previo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Es importante mencionar que, durante este día feriado, la ciudad recibirá la visita de turistas nacionales y extranjeros, lo que contribuirá al impulso de su economía local.

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES NACIONALES QUE RESTAN EN EL 2025

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

VIDEO RECOMENDADO