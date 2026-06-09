El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales, como el agua potable, es esencial para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, en el caso del Perú, aún existen importantes brechas en el acceso al agua, lo que ha llevado a muchas personas a buscar alternativas para abastecerse de este recurso fundamental para la alimentación, la higiene y la vida diaria. En ese contexto, frente a la necesidad de contar con agua, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y otras compañías encargadas del servicio dieron a conocer los requisitos y los pasos que deben seguir los usuarios para solicitar una nueva conexión de agua y desagüe en su vivienda. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SOLICITAR UNA CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGÜE?

De acuerdo con la plataforma Infobae, para acceder a una nueva conexión de agua potable y desagüe, es necesario presentar una Solicitud de Acceso a los Servicios de Saneamiento debidamente completada y acreditar la propiedad o posesión del inmueble. El trámite también exige un plano de ubicación del predio y, en caso de representación o de personas jurídicas, la documentación que respalde la vigencia de la representación legal.

Así, en el caso de conexiones mayores a 15 mm, se requiere presentar una memoria descriptiva y planos de las instalaciones sanitarias firmados por un ingeniero habilitado. Adicionalmente, pueden exigirse autorizaciones de la ANA cuando se utilice una fuente propia de agua, además de información técnica sobre aguas residuales en el caso de establecimientos comerciales e industriales. Para proyectos multifamiliares o de independización, se solicitan también documentos adicionales de gestión y propiedad.

Nueva conexión de agua y desagüe: el trámite paso a paso que debes conocer. Foto: Diario Correo

Eso no es todo, otros requisitos indispensables para acceder a una nueva conexión de agua contempla dos pagos que debe realizar el ciudadano, es decir, por el estudio de factibilidad y la obra de instalación. El primero, con un costo de S/ 147,72, evalúa la viabilidad del servicio, mientras que la instalación puede bordear los S/ 900 en casos domiciliarios. El monto final, sin embargo, varía según las condiciones del terreno y la distancia a la red pública.

Por último, tras presentar la documentación y realizar el pago del estudio de factibilidad, la empresa prestadora efectúa una inspección técnica en la vivienda. En esta evaluación se analizan la disponibilidad de redes, la capacidad del sistema, la presión del agua y las condiciones del alcantarillado, además de posibles interferencias y características del terreno. De esta manera, con base en estos resultados, se determina la viabilidad de la conexión y sus especificaciones técnicas, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO ACCEDER A UNA PENSIÓN DE VIUDEZ EN LA ONP?

En una entrevista para la Agencia Andina, Jesús Muñoz, gerente general de la ONP, informó que la pensión de viudez puede ser solicitada por el cónyuge o conviviente del pensionista fallecido; incluso pueden acceder al beneficio las parejas convivientes que cuenten con una unión de hecho debidamente registrada, de acuerdo con la legislación vigente. Según el titular del organismo, el principal requisito para iniciar con el trámite, que ahora se gestiona el mismo día, es la presentación de la partida de matrimonio inscrita en Reniec. En el caso de las parejas en unión de hecho, será necesario demostrar la convivencia mediante su inscripción formal en los Registros Público.

De esta manera, los ciudadanos interesados pueden presentar su solicitud en los centros de atención de la ONP o en los Centros MAC de todo el país, dejando en claro que no es necesario programar una cita previa. “El acta de defunción se encuentra en los sistemas de el Reniec. En caso de que no estuviese registrada en la base de datos que se comparte con esta entidad, sí podría solicitarse de manera adicional porque también es un requisito para acceder al beneficio. Debo recordar, ante todo, que todos los procesos de la ONP son gratuitos. No necesitan recurrir a tramitadores”, explicó Muñoz, titular de la ONP.