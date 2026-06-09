Por Redacción EC

El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales, como el agua potable, es esencial para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, en el caso del Perú, aún existen importantes brechas en el acceso al agua, lo que ha llevado a muchas personas a buscar alternativas para abastecerse de este recurso fundamental para la alimentación, la higiene y la vida diaria. En ese contexto, frente a la necesidad de contar con agua, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y otras compañías encargadas del servicio dieron a conocer los requisitos y los pasos que deben seguir los usuarios para solicitar una nueva conexión de agua y desagüe en su vivienda. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.