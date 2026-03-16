Por Kenyi Peña Andrade

En el Perú, ejercer el voto no es solo un derecho, sino también una responsabilidad ciudadana. De cara a las Elecciones Generales 2026, las autoridades recuerdan que quienes aparecen en el padrón electoral están obligados a acudir a las urnas; de lo contrario, podrían enfrentar una sanción económica. Sin embargo, ignorar la multa trae consecuencias más allá del pago pendiente. Los ciudadanos que no regularizan esta penalidad pueden sufrir limitaciones en diversos trámites ante entidades estatales, afectando gestiones que van desde documentación oficial hasta servicios públicos. Es importante conocer las implicancias de no votar y la necesidad de poner al día cualquier penalidad, para evitar complicaciones legales y administrativas que podrían prolongarse en el tiempo. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta situación para estar prevenido y evitar multas.