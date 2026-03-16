En el Perú, ejercer el voto no es solo un derecho, sino también una responsabilidad ciudadana. De cara a las Elecciones Generales 2026, las autoridades recuerdan que quienes aparecen en el padrón electoral están obligados a acudir a las urnas; de lo contrario, podrían enfrentar una sanción económica. Sin embargo, ignorar la multa trae consecuencias más allá del pago pendiente. Los ciudadanos que no regularizan esta penalidad pueden sufrir limitaciones en diversos trámites ante entidades estatales, afectando gestiones que van desde documentación oficial hasta servicios públicos. Es importante conocer las implicancias de no votar y la necesidad de poner al día cualquier penalidad, para evitar complicaciones legales y administrativas que podrían prolongarse en el tiempo. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta situación para estar prevenido y evitar multas.

En el Perú, el sufragio es obligatorio para las personas entre 18 y 70 años. Si un ciudadano dentro de este rango no participa en la jornada electoral y tampoco presenta una justificación válida, recibe una multa económica.

El monto de la sanción depende del nivel socioeconómico del distrito que aparece en el DNI del elector, según la clasificación de pobreza establecida por el INEI.

¿Piensas no votar? Descubre qué pasa si tampoco pagas la multa en las Elecciones Generales 2026

En distritos considerados no pobres, la multa es de S/110.

En zonas pobres no extremas, el monto es de S/55.

En distritos de pobreza extrema, la sanción es de S/27,50.

Estas cifras se calculan como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

¿Qué ocurre si no pagas la multa electoral?

Cuando un ciudadano no acude a las urnas y tampoco cubre la multa correspondiente, su nombre queda registrado como omiso en el sistema del Jurando Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras la sanción no se regularice, se pueden generar limitaciones en distintos trámites ante organismos públicos, incluyendo la obtención de documentos oficiales y otros procedimientos administrativos vinculados al Estado.

Para solucionar esta situación, el elector tiene dos opciones: pagar la multa pendiente o presentar una solicitud de dispensa, siempre que exista un motivo válido que justifique su ausencia durante la jornada electoral.

¿Qué multas adicionales existen si eres miembro de mesa?

Las sanciones pueden ser mayores si el ciudadano fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función el día de las elecciones.

En este caso, la multa alcanza los S/275, equivalente al 5% de la UIT. Esta penalidad es independiente de la multa por no votar.

Si la persona tampoco emite su voto, ambas sanciones se suman. En un distrito no pobre, por ejemplo, el monto total puede superar los S/385.

Los ciudadanos designados pueden presentar excusas antes de la jornada electoral ante la ONPE, siempre que presenten documentos que respalden el motivo.