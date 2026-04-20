Por Redacción EC

La llegada de mayo 2026 representa para miles de peruanos uno de los meses más esperados del año, debido al pago de un importante beneficio laboral: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este monto equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador formal en un 50 %, tanto en los meses de noviembre como abril. No obstante, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que las empresas que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido se exponen a sanciones económicas, cuya severidad dependerá del tamaño de la empresa y del nivel de incumplimiento detectado. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció el último día para que los empleados reciban su primer beneficio del año. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.