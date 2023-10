En el Congreso de la República, se presentó el proyecto de ley 5949/2023, que tiene como finalidad que los peruanos mayores de 18 años no sean obligados a pagar una multa de S/247.50 por no inscribirse en el registro militar. La encargada de anunciar esta medida, que aún está en evaluación, fue la legisladora de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, Katy Ugarte.

¿DE QUÉ TRATA EXACTAMENTE EL PROYECTO DE LEY 5949/2023?

La iniciativa tiene como finalidad modificar los artículos 28 y 78 de la Ley del Servicio Militar N.º 29248, con la finalidad de eliminar la imposición y las multas que se exigen pagar al ciudadano que no se inscriban en el Registro Militar.

Asimismo, en el documento presentado en el parlamento se especifica que otro de los objetivos que tiene el proyecto es ayudar a los jóvenes que provienen de familias de bajos recursos y no pueden solventar la penalidad económica, todo esto teniendo en cuenta que la multa equivale al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), según recoge Latina Noticias.

Según la Ley N.º 29248, la inscripción en el registro militar es obligatorio y se debe realizar desde los 17 años hasta antes de cumplir la mayoría de edad en el Perú. De esta forma, el Ministerio de Defensa puede actualizar la información de todos los peruanos en cuanto a la edad militar, que consta de las personas entre los 17 y 50 años, según informa Infobae.

¿CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MILITAR?

El trámite de la inscripción para el registro militar es totalmente gratuiro, y se puede realizar de manera presencial y virtual. A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para inscribirte:

Realiza una previa inscripción en la plataforma del Ministerio de Defensa.

Asiste a una de las Oficinas de Registro Militar del Ejército, la Fuerza Aérea o Marina de Guerra del Perú que se encuentran ubicadas en varias partes a nivel nacional. Si te encuentras viviendo en el extranjero, deberás aproximarte al Consulado de Perú de la ciudad o país donde residas en la actualidad.

En la entidad en dónde acudas, solo tendrás que presentar tu DNI para continuar con el proceso.

En el caso de que algún peruano no cumpla con esta disposición, será declarado como “omiso” y por consiguiente deberá pagar una multa de S/ 247.50 soles. Además, de la penalización económica deberá asumir otras consecuencias, como no poder ingresar al servicio militar y no podrá postular a las Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas, Policía Nacional y a la Escuela Nacional de Marina Mercante.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO?

La persona que decida realizar el servicio militar voluntario podrá acceder a otros beneficios como: alimentación tres veces al día, vestimenta, viáticos por comisión de servicio y seguro de vida, acceso a prestaciones de salud, instrucción militar y educación técnica, acceso fácil a las Fuerzas Armadas, 50% de descuento en museos, eventos deportivos y culturales, y acceso fácil a universidades o institutos del programa Beca 18.

El ciudadano que decida realizar el servicio militar voluntario será instruido y aprenderá nuevas capacidades sobre cómo actuar frente a grupos terroristas o narcoterroristas y sobre cómo abordar la realidad en las consideradas zonas de emergencia en el Perú, entre otras actividades de formación.

Además, cabe señalar que a partir de enero del 2024, las personas que realizan el servicio militar voluntario en el Perú percibirán un salario de 1025 soles, que equivale a 277 dólares o 252 euros.

Esta Remuneración Mínima Vital (RMV) corresponde a la asignación económica mensual de un soldado, grumete o avianero, que se encuentre ejerciendo las funciones del servicio militar de manera acuartelada, según establece la Ley 31796.

Por otro lado, la extensión de la normativa del servicio militar específica que el monto económico “para las otras jerarquías del personal de tropa que presta servicio militar acuartelado” se fija teniendo como monto base la RMV.