Desde hace algunas semanas, los adultos mayores que integran el Reintegro 3 del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) vienen cobrando sus aportes que realizaron por años a través del Banco de la Nación. Esto representa un desembolso de S/ 631 353 301,70 dirigido a 189 826 fonavistas, entre ellos 155 536 adultos mayores con vida y 34 290 herederos de beneficiarios fallecidos. Sin embargo, tras concluir con la entrega de la presente lista, las autoridades avanzan en los procedimientos para el posible pago del Reintegro 4 y la confirmación de la Lista 22 para aquellos que no han recibido ni un pago hasta el momento. Mientras tanto, la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc habilitó la plataforma del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), para que puedan verificar los montos asignados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO LLEGARÍA EL PAGO DEL REINTEGRO 4 Y LISTA 22?

Tras el pago del Reintegro 3, los integrantes de la Comisión Ad Hoc han señalado que continuarán trabajando para los próximos pagos que corresponderían al padrón del Reintegro 4 y la Lista 22. Ante ello, en dialogo para Infobae, el representante Jorge Milla mencionó que, hasta el momento, no han definido el grupo etario que recibiría el dinero ni la fecha, debido a que los recursos disponibles son insuficientes; es decir, aún falta presupuesto para continuar con los pagos.

“Hasta ahora el MEF no ha presupuestado para la devolución y los recursos que se tienen no alcanzan para lo proyectado a pagar este año. Todavía no podemos establecer rangos de edades porque los recursos son limitados”, dijo Milla. Además, aseguró que se encuentran realizando un “informe económico sobre el dinero que se necesita para pagar a todos los fonavistas y presentarlo al Ministerio de Economía y Finanzas”.

Por su parte, la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc ha puesto a disposición de los fonavistas del Reintegro 3 una plataforma digital conocida como Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad), que permite consultar, de manera gratuita, el monto acumulado exacto durante su vida laboral, antes de acudir a cobrar al Banco de la Nación, lo cual garantiza la transparencia del proceso de devolución de sus aportes. Por ello, en caso desees obtener dicho certificado, tendrás que seguir los siguientes pasos: