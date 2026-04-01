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Senamhi informa sobre elevación de temperatura durante Semana Santa. (Foto: Andina)
Senamhi informa sobre elevación de temperatura durante Semana Santa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima Metropolitana y el Callao registrarán condiciones mayormente soleadas entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)

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