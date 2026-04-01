Lima Metropolitana y el Callao registrarán condiciones mayormente soleadas entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
Asimismo, detalló en su reciente reporte que el brillo solar se intensificará desde el viernes 3 de abril, alcanzando temperaturas máximas de entre 31 °C y 32 °C en distritos de la costa interior como Ate, Carabayllo y Chosica.
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Los distritos cercanos al litoral y al Callao mantendrán temperaturas más moderadas con máximas de hasta 26 °C. Debido a la aproximación del Anticiclón del Pacífico Sur, se espera nubosidad y neblina en las primeras horas de la mañana, condiciones que se disiparán antes del mediodía.
Radiación y vientos en Semana Santa
Senamhi alertó que los niveles de radiación ultravioleta serán extremadamente altos en toda la capital. Se proyectan índices UV que oscilarán entre 9 y 11, aunque especialistas advierten que podrían alcanzar picos de hasta 13 puntos. Ante este riesgo, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Asimismo, ráfagas de viento con velocidades de 35 km/h afectarán la costa central hasta el miércoles 2 de abril, lo que podría generar levantamiento de polvo y reducir la visibilidad en las zonas próximas al mar.
Finalmente, descartó la ocurrencia de lluvias significativas en Lima y Callao durante el feriado largo. Solo se prevén precipitaciones ligeras y aisladas propias de la estación que no tendrán un impacto mayor en las actividades programadas. Se sugiere a los asistentes a las playas y clubes usar protectores solares, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.
Sierra y selva durante Semana Santa
Para la sierra centro y sur, el Senamhi informó que durante el feriado de Semana Santa continuarán las precipitaciones de ligera a moderada intensidad, que incluyen lluvia, granizo, aguanieve y nieve, principalmente durante la tarde y la noche, con una mayor incidencia en la vertiente oriental de la cordillera. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m., fenómenos que estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.
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En regiones como el Cusco, se esperan cielos nublados con tendencia a lluvia y tormentas eléctricas en diversas provincias entre el jueves 2 y el viernes 3 de abril.
En la selva peruana, se pronostica la continuidad de lluvias de ligera a moderada intensidad durante todo el periodo festivo. Estas precipitaciones afectarán principalmente a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, con especial énfasis entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril. El organismo meteorológico detalló que estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades próximas a los 40 km/h.
Respecto a la sierra norte y centro, se registrará un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad durante las primeras jornadas de Semana Santa. En la sierra norte, las temperaturas máximas podrían alcanzar valores de hasta 33 °C, mientras que en la sierra centro oscilarán entre los 23 °C y 29 °C.
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