Han transcurrido más de 15 años desde que fuera creado e instituido el primer Colegio de Alto Rendimiento (COAR) del Perú, y bajo la denominación de “COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ” a cargo del Ministerio de Educación (Minedu) atendiendo a una población cercana a los 8 mil estudiantes. Hoy de acuerdo a información compartida oficialmente, dicha entidad de Gobierno anuncia el inicio del Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 que determinará la cobertura de plazas habilitadas para el ingreso a dicha escuela, y a partir del cual el padre o madre de familia, tutor o apoderado legal de cada postulante, debe terminar cumpliendo con ciertos requisitos básicos.

¿CUÁNDO INICIA EL PUA 2026 PARA POSTULAR E INGRESAR AL COAR?

Nuevas oportunidades se presentan anualmente para estudiantes con elevado desempeño académico de segundo año de secundaria, y procedentes de escuelas estatales situadas en todo el Perú gracias a modelo de servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional ofrecido por parte del Minedu mediante los COAR.

A través de 25 sedes, dicha institución a cargo del Minedu, promueve desde el 2010 que los “estudiantes ejerzan una ciudadanía activa, democrática e intercultural”, y en esa línea puedan terminar diseñando su proyecto de vida gracias a hoy 2 mil 650 vacantes ofrecidas.

Si te interesa que tu menor hijo pueda formar parte de alguno de los COAR ubicados a nivel nacional, recuerda que según lo precisa la Resolución Viceministerial Nº 007, el PUA ha arrancado el lunes 12 de enero, y hasta el día 30 del mismo mes virtualmente, tendrás la chance de matricularlo solo si cumple con los siguientes requisitos:

Haber culminado primero y segundo grado de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular (EBR) .

. Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en primero o segundo grado de secundaria, o figurar como ganador de concursos educativos reconocidos por el Minedu a nivel UGEL, regional o nacional .

. Contar con nacionalidad peruana, o en el caso de ser de nacionalidad extranjera, contar con carné de extranjería, pasaporte u otro documento de identidad reconocido por las autoridades migratorias competentes .

. Tener como máximo quince años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2026 .

. Presentar autorización del padre o madre de familia, tutor o apoderado legal, que figura registrada en la ficha de inscripción.

Ingresando a este link, y desde el 12 de enero, los padres de familia o apoderados pueden inscribir a sus hijos para estudiar en el COAR, y que tras cumplir con los requisitos mencionados, quedarán aptos buscando alcanzar una de las casi 3 mil vacantes habilitadas por el Minedu.

ESTE MÉTODO DE ENSEÑANZA ES APLICADO EN UN COAR DEL MINEDU

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano.

Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional.

De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.

ASÍ SE DESARROLLA EL PROCESO EDUCATIVO EN UN COAR, SEGÚN MINEDU

El joven talento que fue admitido para estudiar en un COAR convivirá durante 3 años en una residencia apta para recibir formación académica, y alimentación.

Cada COAR ubicado en las 25 sedes a nivel nacional, cuenta con ambientes adecuados para el desayuno, almuerzo y la cena del alumnado.

La similitud con la modalidad formativa de internado incluye espacios para el descanso en habitaciones debidamente acondicionadas con camarotes.

Con respecto al desarrollo académico, un COAR ofrece múltiples beneficios entre los que destaca, por ejemplo, la ejecución del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional dirigido para estudiantes del 4to. y 5to. año de secundaria.

Asimismo, los estudiantes reciben formación educativa en el idioma francés, y tienen la oportunidad de alcanzar la Certificación Diploma DELF que otorga la Alianza Francesa como aliado del programa educativo.