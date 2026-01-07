En su impulso por modernizar los servicios estatales, el RENIEC continúa desarrollando mecanismos que le permite a los ciudadanos gestionar sus documentos e información personal de manera más veloz, segura y cómoda, sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas en muchos casos. Por ese motivo, aquí te vamos a contar cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape paso a paso.

El RENIEC informa que la primera emisión del DNI electrónico tiene un costo de S/ 30 para personas mayores de 17 años y de S/ 16 para menores de edad. Antes de presentarse en la oficina para finalizar el trámite, es necesario realizar este pago, el cual se puede efectuar de manera sencilla mediante aplicaciones de pago móvil como Yape, entre otras opciones disponibles.

RENIEC 2026: aprende cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape paso a paso

Abre la app de Yape en tu teléfono.

Ingresa a la sección “Pagar servicios” o “Yapear servicios”.

Busca y selecciona RENIEC en la lista de entidades disponibles.

Escoge el concepto correspondiente a emisión del DNI electrónico por primera vez.

Completa los datos que solicite el sistema, como tu número de DNI si corresponde.

Verifica que el monto a pagar sea el correcto y confirma la operación.

Guarda el comprobante digital como constancia del pago, ya que lo necesitarás al momento de acudir a la oficina.

Qué hacer después

Tras realizar el pago del DNI electrónico, el siguiente paso es presentarte en cualquiera de los puntos de atención de RENIEC o en los centros autorizados. Lleva contigo el comprobante, ya sea impreso o en formato digital. En el lugar, se registrarán tus datos biométricos mediante fotografía, huellas dactilares y firma. Una vez completado el procedimiento, RENIEC procesará tu documento y te notificará cuándo y dónde podrás recoger tu nuevo DNI electrónico.

¿Por qué desaparecieron los nombres en Yape? El motivo detrás del nuevo cambio

El cambio responde a un contexto marcado por el aumento sostenido de la extorsión y el uso de billeteras digitales como medio de cobro ilegal. Según explica la propia aplicación en un video difundido en redes sociales, “a partir de ahora, solo se verán los tres primeros dígitos de tu nombre y apellido cuando alguien reciba un yapeo tuyo”, una medida que, de acuerdo con la empresa, busca cuidar mejor tu información.

La lógica detrás de esta decisión apunta a reducir la exposición de datos personales en un entorno donde los delincuentes buscan identificar, ubicar o perfilar a potenciales víctimas. Al limitar la visibilidad del nombre completo, Yape intenta dificultar que terceros puedan usar esa información para fines ilícitos, especialmente en casos de pagos forzados o extorsiones.