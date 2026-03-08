En el Perú, actualmente existen algunas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, por lo que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con el objetivo de ingresar a algunas de ellas. En ese contexto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolló oficialmente su segundo examen de admisión 2026, con la participación de más de 8 mil jóvenes, quienes compiten por acceder a una de las vacantes que ofrece la casa de estudio. Sin embargo, para esta y las próximas jornadas, la Decana de América estableció una serie de prohibiciones y medidas estrictas con el fin de garantizar la transparencia del proceso y se eviten inconvenientes. Por ello, tras realizarse el examen, muchos postulantes se preguntan dónde pueden consultar la publicación de los resultados. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

LINK OFICIAL DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 DE SAN MARCOS

Este domingo 8 de marzo, cerca de 8 344 postulantes rindieron la prueba correspondiente al examen de admisión 2026-II de la San Marcos. Esta jornada está dirigida exclusivamente para los postulantes de las áreas B (Ciencias Básicas), C (Ingeniería) y para los que optaron por la modalidad examen especial (todas las áreas académicas). Así, para conocer los resultados oficiales de la prueba, la Decana de América estableció una plataforma (LINK) que permite conocer si lograron acceder a una de las vacantes para alguna de las 81 carreras que ofrece la universidad. Es importante mencionar que el proceso de admisión continuará con dos importantes jornadas: este sábado 14 de marzo para Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana (área A), y el domingo 15 de marzo para Medicina Humana.

@unmsm ¡El sueño sanmarquino está en marcha! 🏛️✨ Hoy, más de 9,000 postulantes de las áreas D y E dieron el primer paso hacia su futuro. ✍️🔥 Nuestra rectora, la Dra. Jeri Ramón Ruffner, recorrió las aulas de la Ciudad Universitaria para acompañar a los jóvenes que compiten por una de las 5,804 vacantes de este proceso 2026-II. 🎓🙌 ¡Mucha fuerza y éxito a la nueva generación de la Decana de América! 🇵🇪💪 ♬ sonido original - Unmsm

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.