A puertas de que se acabe el 2025, miles de peruanos continúan con el proceso para el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de sus fondos privados de pensiones (AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP). En ese sentido, tras varios días de haber iniciado el trámite, es común que los afiliados revisen constantemente si ya se realizó el primer depósito en sus cuentas bancarias. De hecho, un llamativo mensaje ha despertado el interés de muchos, ya que adelanta la llegada de la primera UIT. Esto significa una gran noticia para este grupo, debido a que podrán utilizar este dinero para los gastos de fin de año o para iniciar con algún proyecto personal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE CONFIRMA LA LLEGADA DE LA PRIMERA UIT DE LA AFP?

En medio de las expectativas por la llegada del depósito de la primera UIT o monto menor en las cuentas bancarias, la AFP Integra anunció que varios de sus usuarios recibirán un mensaje (cargo realizado) que anticipa el desembolso del dinero en un máximo de dos días hábiles, es decir, en 48 horas. Durante esta etapa del trámite los afiliados deben mantenerse en alerta, ya que también podrían rechazar la solicitud en caso de haber cometido algún error que tenga que ver con el número de cuenta o entidad financiera. Por su parte, Habitat, Prima y Profuturo operan con sistemas independientes y rutas de acceso distintas, por lo que, las personas pueden consultar el estado de su solicitud, el cual puede presentar variaciones según la plataforma.

¿QUÉ HACER EN CASO DE REGISTRAR MAL EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EL RETIRO DE AFP?

Tras el inicio del proceso de retiro de AFP, es probable que muchos afiliados hayan ingresado de forma errónea el número de cuenta bancaria, confundiéndolo con el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), lo que ha generado gran preocupación entre los usuarios. De esta manera, ante una posible confusión, Infobae consultó a AFP Integra sobre los procedimientos que deben realizar los asegurados. Según la entidad privada, este error no podrá ser corregido, ya que el propio sistema lo detectará y notificará al usuario a través de un correo electrónico.

Tras ello, tendrán una oportunidad más para realizar un nuevo trámite con los datos correctos desde el inicio y esperar los 30 días como máximo para recibir su dinero en la cuenta indicada. “Una vez ingresada la solicitud de retiro, no es posible modificar el número de cuenta registrado. Pero si el número [de cuenta bancaria] es incorrecto, el banco rechazará la transferencia y te enviaremos un correo informándote sobre el estado de tu trámite. Luego podrás ingresar una nueva solicitud con los datos correctos, tal como hiciste la primera vez”, explicó la entidad a dicho medio.

