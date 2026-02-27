De manera periódica y abarcando diversos distritos capitalinos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mediante la Empresa Municipal Inmobiliaria (Emilima), lanza subastas públicas que buscan impulsar la inversión y acceso a lotes estratégicos. Al respecto, hoy llama la atención la publicación de detalles entorno a segunda convocatoria para la obtención de terrenos ubicados en áreas urbanizadas, y mediante inscripción que pueden realizar los denominados postores hasta fecha puntual del tercer mes del año.

PARTICIPA EN SUBASTA PÚBLICA QUE EMILIMA LANZA PARA QUE ACCEDAS A LOTES ESTRATÉGICOS

Nueva convocatoria lanzada por parte de Emilima, hoy “se presenta como una alternativa relevante para que más familias puedan realizar inversiones formales, seguras y con perspectivas de valorización sostenida en el tiempo”.

Así lo promueve precisamente la empresa de propiedad de la MML, y desde inicios de febrero 2026 entorno a la subasta pública de 27 terrenos situados en zonas estratégicas de la capital.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, el 6 de marzo Emilima llevará a cabo el acto de remate a partir del cual desde las 10 de la mañana, los mejores postores tendrán la chance de acceder a lotes ubicados dentro de “distritos con alto dinamismo y proyección urbana”.

“Los interesados podrán visitar previamente los terrenos antes de la subasta y participar tanto de manera presencial como virtual”, confirma la empresa de propiedad de la MML, detallando además que para participar en la licitación pública, resulta necesario adquirir las bases por un valor ascendente a los S/50, y asimismo cumplir con los siguientes requisitos:

Accede a este enlace para adquirir las bases de manera virtual, o presencialmente dirígete a Jr. Cuzco Nº 286 – Cercado de Lima hasta el 5 de marzo .

. Realiza el depósito de garantía del terreno que hayas elegido para la inscripción, y mediante alguna de las siguientes modalidades hasta el 5 de marzo:

- Cheque de gerencia no negociable a nombre de EMILIMA S.A., y equivalente al 10% del precio base del lote escogido.

- Depósito bancario a la Cuenta Corriente en Soles N° 193-11075081-0-49 con CCI N° 00219311107508104917 del Banco de Crédito del Perú (BCP) a nombre de EMILIMA S.A. – FONDO GARANTÍA.

Tras llevar a cabo el depósito de garantía para participar en la subasta pública de terrenos, envía el comprobante de pago al correo subasta@emilima.com.pe.

Según lo precisado, mediante esta segunda convocatoria se terminan ofreciendo “lotes con áreas desde 97.5 m² ubicados en Carabayllo, hasta 578 m² en La Molina, (y) con precios base que parten desde S/ 72,654.28″ para la obtención de terrenos en áreas urbanizadas que cuentan con servicios básicos.

LOS DISTRITOS DONDE PUEDES ENCONTRAR LOS 27 TERRENOS SUBASTADOS POR PARTE DE EMILIMA

Carabayllo, 17 lotes en subasta

Santa Rosa, 6 lotes en subasta

Puente Piedra, 1 lote en subasta

San Juan de Lurigancho, 1 lote en subasta

La Molina, 1 lote en subasta

Punta Hermosa, 1 lote en subasta

LUGAR Y HORARIO DE LA SUBASTA PÚBLICA QUE LLEVARÁ A CABO EMILIMA EL VIERNES 6 DE MARZO

Un nuevo año ha iniciado, y ahora contando con la posibilidad de adquirir terrenos sobre distritos con alto dinamismo y proyección urbana, tales como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

Gracias a Emilima el sueño de la casa propia puede hacerse realidad, y para cumplirlo primero debes llevar a cabo cada pago compartido líneas arriba, e inscribirte de manera presencial acudiendo a Mesa de Partes (Jr. Cuzco Nº 286).

Tras ello, el viernes 6 de marzo dirígete al 4to. piso del Salón Multiuso del Museo Metropolitano de Lima ubicado en la Av. 28 de Julio 800 del Cercado de Lima, y llega minutos previos a las 10 a.m., hora de inicio de subasta pública, a fin de poder participar sin retrasos ni inconvenientes asociados a los tiempos.