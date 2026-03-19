Por Redacción EC

Desde las Elecciones Presidenciales de 2021, la ONPE estableció un pago especial para las personas designadas como miembros de mesa. La iniciativa pretende ofrecer un incentivo económico que motive a los ciudadanos a cumplir con su responsabilidad cívica durante la votación. Los participantes asignados a una mesa recibirán un monto equivalente al 3 % de la UIT, que actualmente corresponde a S/ 160 y que en 2026 se actualizará a S/ 165. Este reconocimiento funciona como una forma de gratitud por su participación activa y por cumplir con las funciones asignadas en la jornada electoral. La entidad electoral destacó que la presencia de estos colaboradores es fundamental para asegurar que la votación se realice de manera transparente, rápida y confiable. Por ello, quienes sean seleccionados deberán asistir a una capacitación breve, de aproximadamente 90 minutos a dos horas, donde recibirán instrucciones sobre cómo habilitar la mesa, registrar los votos correctamente y llenar los formularios oficiales sin errores.