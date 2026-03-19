Desde las Elecciones Presidenciales de 2021, la ONPE estableció un pago especial para las personas designadas como miembros de mesa. La iniciativa pretende ofrecer un incentivo económico que motive a los ciudadanos a cumplir con su responsabilidad cívica durante la votación. Los participantes asignados a una mesa recibirán un monto equivalente al 3 % de la UIT, que actualmente corresponde a S/ 160 y que en 2026 se actualizará a S/ 165. Este reconocimiento funciona como una forma de gratitud por su participación activa y por cumplir con las funciones asignadas en la jornada electoral. La entidad electoral destacó que la presencia de estos colaboradores es fundamental para asegurar que la votación se realice de manera transparente, rápida y confiable. Por ello, quienes sean seleccionados deberán asistir a una capacitación breve, de aproximadamente 90 minutos a dos horas, donde recibirán instrucciones sobre cómo habilitar la mesa, registrar los votos correctamente y llenar los formularios oficiales sin errores.

¿Te toca ser miembro de mesa? Así será el pago de S/ 165 en las Elecciones 2026

En declaraciones a un medio regional, Alexandra Velásque, experta en educación electoral de la ONPE, indicó que la selección del método de pago depende de un proceso de registro previo.

De acuerdo con la especialista, todos los ciudadanos designados como miembros de mesa deben primero inscribirse en capacitate.onpe.gob.pe, donde podrán acceder a una capacitación virtual sobre las tareas que deberán cumplir durante las Elecciones 2026. Una vez completada esta formación, la plataforma permitirá escoger el medio de abono correspondiente.

Asimismo, el registro también puede efectuarse mediante el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, ofreciendo así una alternativa adicional para quienes prefieran gestionar su inscripción desde otra vía oficial.

¿Fuiste designado miembro de mesa 2026? Esta es la multa por no ir el 12 de abril

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, dijo Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, a RPP.

“No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, agregó el experto.

El monto que deberá abonarse como penalidad asciende a 275 soles para quienes incumplan esas obligaciones electorales. “Esta multa se aplica por no haber conformado la mesa o no haber asistido a cumplir con esta función”, acotó Paz.

¿A qué hora comienza la labor de los miembros de mesa?

La votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se cierra a las 5:00 p. m. No obstante, la labor de los integrantes de mesa continúa incluso después de culminen los sufragios.

“Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son cinco elecciones las que van a escrutar con hasta siete votos preferenciales”, indicó Arias.

Por ello, es posible que numerosos integrantes de mesa se queden en los centros de votación hasta altas horas de la noche (aproximadamente 12 p.m.).