Cumplir con el deber cívico en el Perú es una obligación que, de omitirse, genera consecuencias económicas y administrativas capaces de paralizar tus actividades cotidianas más básicas. Miles de ciudadanos descubren, a menudo demasiado tarde, que una deuda pendiente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) les impide desde renovar su identidad hasta realizar transacciones bancarias o notariales. Ante la importancia de mantener un historial electoral limpio para no ver interrumpidos tus derechos civiles ni tus planes personales, es fundamental entender el mecanismo de verificación y los pasos para regularizar cualquier omisión. Conoce cómo consultar si tienes multas electorales, qué implicancias tiene no pagarlas y cuáles son las vías legales para subsanarlas y evitar contratiempos en tu vida personal y profesional.

¿CÓMO CONSULTAR SI TIENES MULTAS ELECTORALES?

Para saber si tienes alguna sanción, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ofrece una plataforma virtual de acceso sencillo.

El procedimiento consiste en:

Ingresar al portal oficial de consultas. Colocar el número de DNI. Aceptar las condiciones del sistema. Completar el código de seguridad.

Tras estos pasos, el sistema mostrará si existen multas registradas, el motivo de la infracción y el monto total acumulado. Esta verificación es clave antes de iniciar cualquier trámite formal.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS MONTOS POR NO SUFRAGAR O NO ASISTIR COMO MIEMBRO DE MESA?

El costo de la sanción no es uniforme, ya que se calcula basándose en la situación económica del área de residencia que figura en tu documento de identidad:

Zonas no pobres: El pago requerido es de S/110.

Zonas de pobreza no extrema: La penalidad se fija en S/55.

Zonas de pobreza extrema: El monto se reduce a S/27.50.

Por otro lado, aquellos que fueron seleccionados para conducir la mesa de votación y no asistieron o se rehusaron a participar, deben abonar una cifra estándar de S/275.

En las oficinas del Banco de la Nación podrás pagar tus multas electorales

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE NO PAGAR LA MULTA?

Ignorar estas deudas puede generar un bloqueo administrativo severo en tu vida diaria. Según las autoridades del JNE, las restricciones incluyen la imposibilidad de obtener un nuevo ejemplar o renovar el DNI y la denegación en la entrega del pasaporte.

Asimismo, los ciudadanos con multas vigentes están impedidos de formalizar matrimonios, inscribir divorcios o realizar cualquier acto que requiera la fe de un notario, como la compra o venta de vehículos e inmuebles.

En el ámbito legal y profesional, se restringe el acceso a cargos públicos y la realización de diversos trámites en el sistema judicial peruano, según informa la plataforma Infobae.

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR UNA DISPENSA O JUSTIFICACIÓN LEGAL?

Si la ausencia en las urnas o en la mesa de votación se debió a causas de fuerza mayor, existe la posibilidad de revertir la multa mediante un proceso 100% digital.

Se debe acceder al Sistema de Dispensa Virtual del JNE. El usuario debe seleccionar el evento electoral específico y cargar los documentos probatorios (certificados médicos, pasajes por viajes de estudios o trabajo, denuncias por robo de DNI, etc.). Es obligatorio realizar un pago por derecho de trámite que asciende a S/25,90. Una vez ingresada la solicitud, el ente electoral revisará el caso en un lapso de cinco días hábiles para emitir un veredicto. Cabe resaltar que quienes viven en el extranjero solo deben justificar su inasistencia si fueron sorteados como miembros de mesa, siempre que su domicilio fuera del país figure en su DNI.

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