Finalmente, el octavo retiro de fondos acumulados en cuentas de AFP, es una realidad sobre territorio peruano, y a través de cronograma oficializado, los afiliados que así lo requieran, podrán empezar a hacer efectivas sus solicitudes para llegar a completar hasta cuatro desembolsos sucesivos desde 2025. A propósito del mediático tema, resulta importante dar cuenta del establecimiento de fechas que de alguna manera ordenan los registros, y si el último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) culmina en 4, toma en consideración la siguiente hoja de ruta planteada.

EN ESTAS FECHAS SEGÚN CRONOGRAMA, TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE GENERAR SOLICITUD DE RETIRO AFP 2025 ASCENDENTE A LAS 4 UIT

Se acerca la ansiada fecha para más de 10 millones de afiliados a las AFP en Perú, y esto gracias a publicación de normativa que los autoriza a decidir de manera extraordinaria y facultativa, si desean retirar de sus fondos acumulados, hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que hoy ascienden a los 21.400 soles.

Desde el 21 de octubre, la plataforma para el registro de solicitudes quedará activada, y es a partir de esa fecha que según en principio la letra y luego el último dígito de DNI, cada persona favorecida podrá empezar a llevar a cabo el procedimiento operativo, tal y como figura definido mediante la Ley N° 32445.

Las 4 AFP que operan en Perú, empezarán a recibir solicitudes de retiro desde el 21 de octubre, y considerándose según cronograma, el último dígito del DNI del afiliado. (Fuente: El Peruano)

A propósito de este octavo retiro extraordinario de fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), la Asociación de AFP ha determinado a través de cronograma, que si el último dígito de tu DNI termina en 4, estés permitido de generar desembolsos tanto el lunes 3 como el martes 4 de noviembre, o también el miércoles 26 del mismo mes.

Cabe resaltar, que según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el procedimiento realizado para acceder a los fondos acumulados en cuenta, debe llevarse a cabo indicando el monto, y dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contados desde que la norma entre en vigencia, es decir, el 21 de octubre.

¿SE PUEDE GENERAR SOLICITUDES DE DESEMBOLSO DE FONDOS DE AFP HASTA EL 2026?

Teniendo como a uno de sus principales promotores en la persona del congresista José Luna Gálvez, finalmente el octavo retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de AFP en 2025, es un hecho, y ahora tras publicación de procedimiento operativo por parte de la SBS, los afiliados que así lo requieran, solo quedan a la espera de la habilitación de plataforma para generar solicitudes.

A propósito de cronograma que oficializa la Asociación de AFP, resulta importante tomar en cuenta que las fechas para requerir desembolsos dependen del último dígito de DNI, tal y como ha ocurrido con anteriores gestiones similares, pudiendo del 4 de diciembre al 18 de enero de 2026, poder llevarlo a cabo de manera libre, y luego de completado el número 9.

De acuerdo a la información compartida por parte de la SBS, y con respecto a este octavo retiro de AFP admitido, el cuadro sobre los cuatro desembolsos sucesivos que estarás recibiendo, queda definido de la siguiente manera:

Primer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días de presentada la solicitud.

Segundo desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al primer desembolso.

Tercer desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) dentro de los 30 días posteriores al segundo desembolso.

Cuarto desembolso

- Hasta 1 UIT (5,350 soles) o el saldo del monto solicitado, dentro de los 30 días posteriores al tercer desembolso.

De esta forma, si generas tu solicitud de octavo retiro de AFP el 21 de octubre, fecha inicial de vigencia de normativa, estarías cobrando por primera vez, y a más tardar, el jueves 20 de noviembre.

CRONOGRAMA OFICIAL PARA GENERAR SOLICITUDES DE OCTAVO RETIRO DE AFP, SEGÚN ÚLTIMO DÍGITO DE DNI

DNI con letra

- 21 de octubre o 19 de noviembre.

DNI terminado en 0

- 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1

- 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2

- 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3

- 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4

- 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5

- 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6

- 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7

- 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8

- 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9

- 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

SI TENGO MI DNI VENCIDO, ¿TAMBIÉN PUEDO SOLICITAR RETIRO AFP DE HASTA 4 UIT DESDE EL 21 DE OCTUBRE?

Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto para efectivizar el octavo retiro de AFP, y a partir de la promulgación de la Ley N° 32445, la SBS ha admitido el procedimiento operativo que tras cronograma elaborado por la Asociación de AFP, desde el martes 21 de octubre te permite registrar solicitudes de manera extraordinaria y facultativa, y así terminar cobrando el monto ascendente a los 21,400 soles hasta inicios de 2026.

De acuerdo a información compartida por la institución sin fines de lucro que representa a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo, cada afiliado al SPP que desee o necesite acceder al desembolso de hasta 4 UIT, en principio debe ingresar a la plataforma habilitada para tal fin, y empezar a completar los campos requeridos que incluyen datos sobre cuenta bancaria, clave web, y también número de DNI.

En ese sentido, surge la incógnita referente a la importante cédula ciudadana que identifica a todos los peruanos, y una probable fecha de vencimiento que según lo precisan las propias empresas incluso desde anteriores retiros autorizados, no impedirá el registro exitoso de tu solicitud de retiro de tus fondos acumulados en Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Con respecto a los detalles brindados oficialmente, cabe resaltar que tras ingresar a plataforma habilitada desde el 21 de octubre, todo ciudadano afiliado a AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP o Profuturo, debe completar los campos de verificación de identidad con fecha de emisión, fecha de caducidad y grupo de votación del DNI emitido hasta dicha fecha o si figura obtenida con anterioridad.

Recuerda que el pago de hasta S/21,400, se realizará en 4 desembolsos cada 30 días calendario, debiendo registrar tu solicitud de manera gratuita, 100% digital y previa de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (excepto los días feriados), tal y como lo determinará el cronograma que ordena las peticiones de acuerdo al último dígito o letra de nuestra cédula de identificación.