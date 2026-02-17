¿Tu moto necesita nuevas placas? El MTC explica todo sobre el nuevo modelo obligatorio

Como parte de la estrategia para enfrentar la delincuencia y frenar las extorsiones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) formalizó la implementación de un nuevo formato de placas provisionales destinado a vehículos de menos de cuatro ruedas en todo el territorio nacional. La disposición, en vigor desde el 12 de febrero, apunta a reforzar la identificación y supervisión policial de motocicletas, mototaxis, trimotos y ciclomotores, incorporando láminas con mayores estándares de seguridad que permitan un control más efectivo en las calles.

La disposición contempla criterios técnicos especiales orientados a garantizar un reconocimiento rápido en la vía pública, en respuesta al contexto de inseguridad vigente. En las siguientes líneas, revisa los puntos esenciales para entender el alcance de esta medida y cómo se aplicará.

¿QUÉ ASPECTO TENDRÁN LAS NUEVAS PLACAS PARA MOTOCICLETAS?

El nuevo distintivo para la categoría L contará con un fondo de color blanco sobre el cual se grabarán seis caracteres alfanuméricos. Sus dimensiones se han fijado en 20 centímetros de alto por 17 de ancho, incorporando tecnología de grabado láser y un holograma para evitar réplicas. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, subrayó que estas características permiten que “cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades”.

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE VIGENCIA Y EL PRECIO DEL TRÁMITE?

Estas placas tendrán una validez limitada de cuatro meses, a menos que el suministro habitual de matrículas se normalice antes de dicho plazo. Este proceso de identificación no supondrá un golpe al bolsillo de los conductores, pues la entidad confirmó que la emisión no generará costos adicionales para los usuarios, según recoge el diario La República.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS EXIGENCIAS PARA MOTOCICLISTAS?

El MTC incorporó una serie de requisitos que buscan reforzar la seguridad sin limitar la comodidad del conductor. Según recoge la plataforma Infobae, entre los cambios más relevantes destacan:

1. Uso de lentes y visores polarizados: Ahora se permite emplear protectores visuales no transparentes, siempre que mantengan una adecuada visibilidad. Antes la regulación exigía exclusivamente visores totalmente claros.

2. Accesorios adicionales permitidos: Los motociclistas pueden utilizar pasamontañas, mascarillas o elementos similares para protegerse del viento, el polvo, el frío o la radiación solar.

3. Catálogo actualizado de cascos autorizados:

Integrales, que cubren cabeza, rostro y mentón.

Modulares, que permiten levantar la parte frontal sin perder seguridad.

Tipo jet, abiertos en la zona del mentón, recomendados para climas cálidos.

Off-road o de motocross, pensados para terrenos difíciles o irregulares.

4. Prohibiciones estrictas: No se aceptan cascos decorativos, modelos para bicicleta, skate o usos industriales, ni aquellos que presenten daños o carezcan de certificación.

5. Multas y sanciones: No portar casco o usar lentes inapropiados constituye la infracción G.59, que implica una multa de S/428, retención de la moto y 40 puntos menos en la licencia.

¿QUÉ PROHIBICIONES ESTÁN VIGENTES PARA LOS MOTOCICLISTAS?

El Gobierno mantiene firme la restricción de trasladar a un segundo pasajero, medida adoptada tras las protestas de transportistas en enero. Es vital que los usuarios respeten esta disposición de circular en solitario para evitar castigos financieros drásticos, ya que existen “multas que llegan hasta los S/1.320”. La vigilancia de esta norma se ejecutará de forma simultánea al control del nuevo modelo de rodaje.

