Como parte de la estrategia para enfrentar la delincuencia y frenar las extorsiones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) formalizó la implementación de un nuevo formato de placas provisionales destinado a vehículos de menos de cuatro ruedas en todo el territorio nacional. La disposición, en vigor desde el 12 de febrero, apunta a reforzar la identificación y supervisión policial de motocicletas, mototaxis, trimotos y ciclomotores, incorporando láminas con mayores estándares de seguridad que permitan un control más efectivo en las calles.

¿Tu moto necesita nuevas placas? El MTC explica todo sobre el nuevo modelo obligatorio
