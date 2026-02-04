Yape, la plataforma de pagos móviles del Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha destacado por permitir transferencias rápidas y confiables. Sin embargo, esa inmediatez también puede ocasionar equivocaciones, como enviar dinero a la persona incorrecta o ingresar una cifra errónea. Frente a estos casos, numerosos usuarios se preguntan si existe la posibilidad de cancelar o recuperar la transacción.

Yape advierte: así puedes intentar recuperar un pago

La app cuenta con funciones pensadas para asistir a los usuarios cuando realizan un envío de dinero por error. A continuación, te explicamos las opciones disponibles que puedes emplear en estas situaciones.

Es importante tener en cuenta que, si envías dinero por Yape a un contacto equivocado o con un monto incorrecto, no es posible anular ni revertir la transferencia, ya que la plataforma procesa los pagos de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que el dinero esté irremediablemente perdido. La forma más práctica de recuperar los fondos es contactar al destinatario de la transferencia y pedirle amablemente que devuelva el monto enviado por equivocación.

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.