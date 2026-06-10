Las billeteras digitales han transformado la manera en que las personas realizan pagos y transferencias, permitiendo enviar dinero de forma rápida y sencilla desde un teléfono móvil. Entre las plataformas más populares del país destaca Yape, aplicación creada por el Banco de Crédito del Perú (BCP) que millones de usuarios utilizan diariamente para efectuar operaciones en cuestión de segundos. Sin embargo, la inmediatez que caracteriza a este servicio también puede jugar en contra cuando se comete un error al momento de realizar una transferencia. Ingresar un número incorrecto, elegir al destinatario equivocado o enviar una cantidad distinta a la deseada son situaciones que pueden ocurrir con más frecuencia de la que muchos imaginan. Frente a este escenario, una de las consultas más recurrentes entre los usuarios es si existe la posibilidad de cancelar una operación ya ejecutada o recuperar el dinero enviado por equivocación. Debido a que las transacciones se procesan casi instantáneamente, estos casos suelen generar preocupación e incertidumbre. Por ello, resulta importante conocer cuáles son las opciones disponibles, qué acciones pueden tomarse inmediatamente después del error y cuáles son las recomendaciones para intentar solucionar el inconveniente. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre este procedimiento y otros aspectos clave relacionados con el funcionamiento de Yape.

¿Yapeaste a la persona equivocada? Sigue estos pasos antes de dar el dinero por perdido

La app cuenta con funciones pensadas para asistir a los usuarios cuando realizan un envío de dinero por error. A continuación, te explicamos las opciones disponibles que puedes emplear en estas situaciones.

Es importante tener en cuenta que, si envías dinero por Yape a un contacto equivocado o con un monto incorrecto, no es posible anular ni revertir la transferencia, ya que la plataforma procesa los pagos de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que el dinero esté irremediablemente perdido. La forma más práctica de recuperar los fondos es contactar al destinatario de la transferencia y pedirle amablemente que devuelva el monto enviado por equivocación.

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.

¡Paga tus servicios en segundos! Así puedes hacerlo con Yape sin complicarte

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.