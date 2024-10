El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) ha lanzado una campaña llamada “Lote Empadronado, por el título anhelado”, cuyo objetivo es brindar títulos de propiedad gratuitos a la población que no cuenta con una propiedad a su nombre, incentivando así la formalización en zonas como asentamientos humanos y pueblos jóvenes. En ese sentido, el organismo, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha dado a conocer los beneficios a los que pueden acceder las familias que tengan su predio inscrito. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

Vale precisar que, Cofopri es una entidad encargada de ofrecer servicios de diagnóstico y regularización legal y técnica para los bienes inmuebles de propiedad pública. Su labor incluye evaluar los inmuebles vinculados a proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos del Estado. Este proceso es esencial para asegurar la legalidad y una gestión adecuada de los bienes inmuebles en el sector público, lo que promueve el desarrollo y la transparencia en la administración de los recursos del Estado.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POR INSCRIBIR TU PROPIEDAD?

Cofopri utilizó sus redes sociales oficiales para informar a la población acerca de los beneficios que pueden acceder siempre y cuando hayan inscrito su vivienda adecuadamente. Estos :

Seguridad jurídica

Herencia familiar

Acceso al crédito

Eliminación de conflictos

Incentivo a la inversión

Si tienes la propiedad inscrita por Cofopri, puedes acceder a beneficios.

¿SE PUEDE VENDER LA CASA CON TÍTULO DE PROPIEDAD OTORGADO POR COFOPRI?

Si has obtenido un título de propiedad gratuito a través de Cofopri, debes tener en cuenta que no podrás vender o transferir tu inmueble de inmediato. Según la normativa vigente, existe un período de restricción de cinco años durante el cual no se permite la venta del predio. Esta medida se ha implementado para prevenir el tráfico de terrenos y asegurar que los beneficios de la titulación lleguen a las familias que realmente lo necesitan.

Víctor Crisólogo Galván, gerente general de Cofopri, explica que esta regulación, señalada a través de la Ley N° 31056, está diseñada para asegurar que el título de propiedad gratuito sirva para facilitar el acceso a créditos o herencias para la familia, o también para proporcionar una seguridad jurídica sólida a quienes realmente lo necesiten.

¿CÓMO OBTENER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL COFOPRI?

Aquellas personas que deseen acceder al título de propiedad otorgado por Cofopri, es importante que tengan en cuenta que deben presentar ciertos documentos que garanticen la situación legal de su lote. A continuación, te presentamos todos los requerimientos:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y, si están casados, la partida de matrimonio.

Contrato de compra-venta

Escritura pública, testamento, hijuela o constancia de posesión. -

Además, se aceptan recibos de servicios como agua, luz o teléfono que demuestren la propiedad o posesión del terreno.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SERÁN BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD POR COFOPRI?

En esta oportunidad, el Cofopri dio a conocer las regiones del país que serán beneficiadas con la entrega gratuita de títulos de propiedad. Por consiguiente, te indicamos las zonas y la cantidad de lotes a empadronar: