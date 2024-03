Si crees en Dios, la Semana Santa te permitirá poder acercarte a él a través de diversas actividades. Entre estas, por ejemplo, está asistir a funciones de teatro, oración o retiros espirituales que te harán crecer como cristiano. En este contexto, debes saber que es en esta época del año en donde se suelen hacer muchas preguntas sobre este tema. Por ejemplo, recientemente le plantearon la siguiente interrogante a la inteligencia artificial (IA): ¿Cómo es el verdadero rostro de Jesús, según la inteligencia artificial?

¿Cómo es el verdadero rostro de Jesús, según la inteligencia artificial? El resultado te impactará

Joan E. Taylor, prestigiosa neozelandés y autora del libro What Did Jesus Look, señala que la biblia no detalla su apariencia física. “Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años”, comenta la especialista, según La Nación.

La BBC consultó a la inteligencia artificial sobre cómo lucía Jesús y, generando gran sorpresa, el resultado muestra las siguientes características:

Piel morena

Ojos marrones

Rasgos marcados

Cabellera larga.

Cuáles son las tradiciones de Semana Santa

Visita las siete iglesias: Esta costumbre viene de Roma y España. Las personas suelen recorrer siete iglesias de la ciudad y rezan frente a un monumento donde se encuentra la imagen de Jesucristo.

Escucha el sermón de las siete palabras: Todos los años, podemos acompañar o ver por televisión el sermón sobre las últimas palabras de Cristo en el Viernes Santo, donde cientos de fieles se reúnen en la Catedral de Lima.

Acompaña el vía crucis: Es una adaptación de las 15 estaciones que se rezan y conmemoran las vivencias de Jesucristo durante su pasión, desde que es apresado hasta su resurrección.

Ir a confesarse: Los fieles van a confesarse el miércoles o jueves santo, fechas en las que muchas personas acuden a las iglesias para contar sus pecados al sacerdote, y este les escucha, ofrece consejos y una penitencia adecuada.

Participa de la procesión del Santo Sepulcro: Se realiza en Lima y Arequipa, donde los fieles sacan la imagen que represente a Cristo para conmemorar su muerte. En nuestra capital, esta costumbre inicia desde la iglesia Santo Domingo.

¿Qué es la Semana Santa?

La semana santa es un conjunto de actividades o festividades que tiene mucha importancia en la comunidad católica y cristiana que se llevan a cabo durante los primeros días del mes de abril. Empieza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección.

Qué se celebra en Jueves Santo

El Jueves Santo recuerda el mandato o comando de Cristo, en latín Mandatum. En este día Jesús realiza la Última Cena de la Eucaristía con sus apóstoles, indica el evangelio de Juan 12, 1-15.

Por ahora, esta festividad es recreada por la iglesia con el lavado de pies a los 12 apóstoles y la última cena que tuvo previo a morir crucificado. Actualmente la Última Cena es representada con la comunión.

Se le llama Mandatum porque les dio un “mandamiento nuevo a sus apóstoles” mientras compartía el pan y vino y les lavaba los pies: “Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado, que también os améis unos a otros”.

Además, durante el Jueves Santo, Jesús declara que su discípulo Judas Iscariote lo traicionará por treinta monedas de plata más tarde ese día.

Por medio de un beso, Judas facilitó el arresto de Jesús por parte de las autoridades de Jerusalén en el Huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. El Jueves Santo señala el fin de la Cuaresma, el periodo de 40 días de ayuno, oración y penitencias.

