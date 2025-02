Un gobierno regional ha decretado que cada 12 de febrero sea día no laborable en una región específica del país. Esta medida busca facilitar la participación de la población en actividades conmemorativas y culturales propias de la zona. Si bien la disposición no aplica a nivel nacional, es importante conocer dónde y por qué se ha tomado esta decisión. A continuación, te explicamos en qué parte del Perú se aplicará esta norma y cuáles son las razones detrás de ella.

¿Qué región del país tendrá un día no laborable cada 12 de febrero y para quiénes aplica?

Según la Ordenanza Regional Nº 002-2025-GRA/CR publicada ayer en el Boletín de Normas Extraordinarias del Diario El Peruano, el día no laborable en Perú este 12 de febrero se aplicará exclusivamente en el departamento de Ancash. La decisión ha sido tomada por el gobierno regional en coordinación con el Ejecutivo, con el objetivo de promover el desarrollo cívico de dicha región.

Cabe mencionar que, como todo día no laborable, en principio solo aplica para los trabajadores del sector público, quienes tendrán un descanso según las disposiciones establecidas. Sin embargo, este día deberá recuperarse en los días siguientes al día no laborable. Mientras tanto, los trabajadores del sector privado también podrán acogerse a esta norma siempre que haya algún acuerdo con sus empleadores.

Ordenanza Regional que establece cada 12 de febrero como día no laborable en Ancash. | El Peruano

¿Por qué motivo se declaró el 12 de febrero como día no laborable en esta región?

El principal motivo para la declaración del día no laborable en Ancash este 12 de febrero es que la fecha coincide con las celebraciones por el aniversario de fundación de dicha región. Las autoridades han señalado que esta medida contribuirá al fortalecimiento del sentido de identidad y cohesión social en la región, además de brindar una oportunidad para que la población disfrute de la jornada de manera segura y organizada.

“Esta fecha se debe materializar en un día de festejo, fortalecer la identidad regional, de reconocimiento histórico cultural, promoción de turismo y desarrollo económico, actividad educativa y conciencia histórica, fomento de la unidad y colaboración” se puede leer en la norma.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

En los días considerados feriados, el empleado deberá descansar y percibir su remuneración habitual. Sin embargo, en algunos casos, se acuerda que trabajen esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tendrán derecho a recibir un pago triple.

Con respecto a los días no laborables, estos están dirigidos únicamente a los trabajadores del sector público. Este día se considera hábil, y, a diferencia de un feriado, las horas no trabajadas deben compensarse en los diez días posteriores o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función de sus propias necesidades.

En el sector privado, los días no laborables son voluntarios, por lo que corresponderá al empleador y a los trabajadores acordar la forma en que se hará efectiva la recuperación de las horas no laboradas. En caso de no llegar a un acuerdo, lo decidirá el empleador.