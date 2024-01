La partida de Pedro Suárez Vértiz dejó un gran vació en el mundo artístico y musical de Perú. El histórico rockero falleció a los 54 años y sus fans no dejan de rendirle homenaje a través de diferentes plataformas. En este contexto, Cynthia Martínez, esposa viuda del cantante, señaló que buscará continuar con en legado del padre de sus hijos de una manera muy especial. Aquí te vamos a contar a qué se refiere y qué es lo que dijo exactamente en sus redes sociales.

Esto hará la esposa de Pedro Suárez Vértiz para continuar con el legado del rockero

“Esposo mío, hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo contando lo vivido desde que ya no estás en la casa, se que no serán nunca tan especiales como los tuyos pero también se que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente”, señala Cynthia en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Luego, la viuda de Pedro añade: “Amor mío, mira la puerta de la casa como está, esta foto es de hoy, había pensado sacarlo todo hoy pero es imposible porque siguen llegando y llegando más flores. Lo dejaré solo unos pocos días más para tampoco incomodar a nuestros vecinos que estoy segura también te han saludado”.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz a la publicación de su esposa?

Los seguidores de ‘Pedrito’ reaccionaron de gran manera a lo anunciado por Cynthia en redes sociales. “El amor sí existe, esto es una prueba de ello”, “Gracias por amarlo así, aún después de fallecido”, “Pedro está viendo todo lo que haces y está feliz desde el cielo”, son algunas de las frases de cariño que ha recibido esta publicación.

¿De que murió Pedro Suarez Vértiz?

Pedro falleció a los 54 años luego de pelear contra una enfermedad. Su fallecimiento fue oficializado a través de fuentes de APDAYC. De acuerdo al parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), miembros de dicha institución acudieron hasta su hogar al promediar las 6:55 a.m.

Una vez dentro de la casa, los efectivos policiales dialogaron con el hijo mayor del artista. Según la versión de ellos, la muerte de Pedro se habría dado por causas naturales provocadas por la atrofia muscular que padecía.

¿Qué opinaba la esposa de Pedro Suárez-Vértiz sobre las publicaciones del músico en redes sociales?

Hace 30 años, Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez dieron por iniciado un matrimonio que en pleno siglo XXI y 2023 se encuentra más que consolidado y habituado a las críticas que recibe el intérprete de “Cuando Pienses en Volver”, luego de incursionar en las redes sociales con mayor frecuencia a raíz de la enfermedad que padece.

Tras su exitoso paso por Arena-Hash como cantante de la banda durante 8 años, el también compositor peruano se dedicó a diversos proyectos, pero un mal degenerativo le impidió continuar realizando las actividades que más le apasionan.

Pasado el tiempo, y en medio del boom de las redes sociales, Pedro Suárez-Vértiz apoyado por su amada esposa, recurrió a plataformas como Twitter e Instagram para expresarse y opinar acerca de temas o situaciones que algunas veces han sido criticadas.

Con respecto al uso de este tipo de medios, hace un mes y medio, Cynthia Martínez se pronunció al respecto durante una entrevista concedida a Magaly Medina en el set de “Magaly TV, La Firme”, indicando que pese al revuelo que pueden originar algunos de los pensamientos posteados por el ex Arena Hash, “yo aplaudo que ponga lo que quiera”.

Asimismo, y en relación al manejo que tenía Pedro Suárez-Vértiz de las redes sociales, reveló que “no se le hace para nada difícil escribir, él está tan acostumbrado a hacerlo con predeterminados”, haciendo uso de una computadora, y contando además que se conecta mucho a WhatsApp.