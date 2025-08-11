Los jóvenes son los llamados a ser la fuerza del cambio en una nación. Su papel es clave para el futuro de una sociedad. Por ello, es importante que cuenten con las herramientas necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial. ¿Sabías que cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud?

La celebración busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud. Aquí te damos más detalles sobre cómo se originó este día.

Cada 15 de julio se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. | Foto: Pixabay

¿Cómo nace el Día Mundial de la Juventud?

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Mundial de la Juventud (International Youth Day en inglés). Este día nace con la finalidad de celebrar anualmente el papel de los jóvenes como agentes indispensable de cambio, así como también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que éstos deben enfrentar.

¿Por qué se celebra el 12 de agosto?

A través de la Resolución N° 54/120, y siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, celebrada en 1998 en Lisboa ( Portugal), la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Mundial de la Juventud.

En dicho encuentro se sugirió que se organicen actividades por este día como forma de dar a conocer el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, aprobado por la misma Asamblea en 1996.

De esta forma, cada 12 de agosto se realizan debates y campañas mundiales para que el público en general puede comprender las necesidades de los jóvenes, motivando a que los estados implementen políticas y programas que involucren a la juventud.

¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial de la Juventud?

El Día de la Juventud se celebra desde hace 21 años en el mundo. En su primera celebración en el 2000, el presidente de la Asamblea General, Theo-Ben Gurirab (Namibia), declaró: “Los jóvenes representan el futuro de la humanidad y deben participar en la configuración del mundo en el que vivirán como adultos. Por lo tanto, es imperativo que prestemos total atención a este sector vital de la población mundial y nos concentremos en sus necesidades y circunstancias particulares”.