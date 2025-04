El patrimonio dejado por el Papa Francisco tras su fallecimiento ha sorprendido al mundo. Lejos de las riquezas que algunos podrían haber esperado, el monto de su herencia refleja su coherencia con su prédica de sencillez y su compromiso con la pobreza, generando asombro y reflexión. A continuación, te contamos cuánto es el dinero que dejó de herencia.

¿CUÁL ES LA HERENCIA MATERIAL QUE DEJÓ EL PAPA FRANCISCO?

La herencia material del Papa Francisco asciende a una suma sorprendentemente modesta. Coherente con el estilo sencillo y la formación jesuítica que marcaron su pontificado desde su asunción el 13 de marzo de 2013, el líder religioso nunca acumuló riquezas personales ni percibió un salario por su labor. “A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”, comentó él mismo durante el documental “Amén: Francisco responde”:

Fuentes eclesiásticas confirman que el Papa Francisco no dejó propiedades ni cuentas bancarias a su nombre. Esta información se ve respaldada por el portal especializado Celebrity Net Worth, que estimó su patrimonio en tan solo U$S100 al momento de su muerte. El sitio también recalcó que, a diferencia de los cardenales del Vaticano que perciben ingresos mensuales entre 4.700 y 5.900 dólares, el Sumo Pontífice vivió sin salario alguno.

Es importante destacar que los elementos materiales que utilizó durante su papado, incluyendo su residencia en la Casa de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, sus vehículos sencillos y otros objetos de uso cotidiano, no eran de su propiedad privada, sino que forman parte del patrimonio del Vaticano. Por lo tanto, tras su deceso, estos bienes continúan bajo la administración de la Santa Sede, según explica el diario Clarín.

Papa Francisco | Foto: AFP

¿QUIÉN ERA EL MEJOR FUTBOLISTA DE LA HISTORIA, SEGÚN EL PAPA FRANCISCO?

Contrario a la tendencia de muchos, el pontífice eligió a Pelé, por encima de los íconos argentinos Diego Armando Maradona y Lionel Messi, generando sorpresa y debate en el mundo deportivo.

En una entrevista concedida a la cadena italiana RAI en 2023, Francisco respondió a la pregunta sobre la eterna discusión entre Messi y Maradona con una declaración inesperada: “Meto un tercero: Pelé”. El Papa explicó que los tres jugadores eran los que más había seguido a lo largo de su vida, pero su elección se basó en algo más que el talento futbolístico.

Según el pontífice, la humanidad y el corazón de Pelé fueron determinantes en su decisión. “De estos tres, el gran señor es Pelé. Un hombre de un corazón y una humanidad tan grande”, afirmó Francisco, recordando un encuentro personal con el astro brasileño durante un vuelo hacia Buenos Aires.

¿QUÉ DIJO EL PAPA FRANCISCO RESPECTO A MARADONA Y MESSI?

El Papa Francisco reconoció el talento futbolístico de Diego Armando Maradona, pero lamentó sus dificultades personales. “Maradona como jugador fue un grande, pero como hombre fracasó. El pobrecito tropezó con la corte de quienes lo alababan y no le ayudaron”, expresó el pontífice, recordando el encuentro que tuvo con el astro argentino en el Vaticano. Cabe destacar que Maradona también expresó su admiración por el Papa, describiéndolo como “un fenómeno” y “un defensor de todos”, resaltando su humildad y capacidad para tratar a todos por igual.

Por otro lado, el Papa Francisco elogió la personalidad de Lionel Messi, describiéndolo como “correctísimo” y “un señor”. Tras el fallecimiento del pontífice, Messi publicó un mensaje en sus redes sociales: “Un Papa distinto, cercano, argentino… QEPD Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar”. De esta manera, se demostró el respeto y la admiración mutua entre ambos.