En todo el mundo, la temporada navideña se asocia con reuniones familiares, alegría y la ilusión de un nuevo comienzo. Las luces, adornos y, por supuesto, el tradicional árbol verde son símbolos de estas celebraciones. Una de las dudas más comunes es cuándo es el momento adecuado para armar y luego retirar el árbol de Navidad; a continuación te contamos la fecha indicada para cerrar la temporada y dar la bienvenida al 2026.

¡No lo dejes hasta tarde! Descubre el momento exacto para desmontar tu árbol de Navidad

Durante la Navidad 2025, millones de familias alrededor del mundo disfrutaron de la decoración típica de estas fechas, donde el árbol y el pesebre son los elementos más destacados. Una pregunta común es cuándo retirar el árbol de Navidad, y la respuesta se encuentra en la tradición: lo ideal es desarmarlo tras la celebración de la Epifanía, fecha que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Este momento marca el cierre de la temporada navideña según las costumbres religiosas y culturales.

La celebración de la Epifanía, que conmemora la revelación de Jesús como Hijo de Dios y Salvador, es considerada una fecha importante dentro de la tradición católica. Cada 6 de enero, como ocurrirá en 2026, se señala como el momento ideal para retirar el árbol de Navidad y sus adornos, marcando así el cierre oficial de las festividades de diciembre.

Cuando la distancia no separa el corazón: frases de Año Nuevo para seres queridos en otro país

Que este sea el año en el que cumplas todos tus propósitos.

Recibe el Año Nuevo con energía y muchas ganas de vivir.

Haz que este Año Nuevo valga la pena. ¡Te deseo lo mejor!

Escribe tu mejor historia en este nuevo comienzo.

Brindo por tu salud y posteridad en este 2026. ¡Salud!

¡Disfruta estos nuevos 365 días para ser tu mejor versión!

Te deseo un año lleno de amor, éxitos y momentos inolvidables.

Espero que este año venga cargado de alegría y abundancia.

Te esperan doce meses de felicidad, amor y oportunidades.

Que el bienestar, la tranquilidad y el amor siga reinando en tu hogar.

Que este año nuevo sea tan brillante como el que se va.

Que sea un año en el que tus sueños se sigan cumpliendo.

¡Feliz Año Nuevo! Una nueva etapa para seguir con tu camino.

Que este Año Nuevo esté lleno de amor, salud y éxitos.

Te deseo un nuevo año repleto de felicidad para ti y los tuyos.

Este año nuevo te traerá todo lo que deseas y anhelas.

¡Un nuevo año para ti! Que tus seres queridos y tú lo disfruten.

Este nuevo año es una página en blanco y un nuevo comienzo.

¿Celebrarás Año Nuevo a todo dar? Estas recomendaciones te salvarán de la resaca del 1 de enero

1. Mantén tu cuerpo hidratado. El alcohol funciona como un diurético, lo que significa que dificulta la retención de agua en el organismo y provoca una mayor pérdida de líquidos a través de la orina. Esto puede causar dolor de cabeza, cansancio y sensibilidad a la luz si no te mantienes bien hidratado. Una buena práctica es alternar bebidas alcohólicas con agua para evitar emborracharse rápidamente y reducir la deshidratación.

2. Evita el paracetamol. Aunque muchos lo toman pensando que aliviará la resaca, en realidad puede ser perjudicial. El paracetamol es procesado por el hígado, y cuando hay alcohol en el cuerpo, sus efectos tóxicos pueden intensificarse, causando más daño que alivio.

3. Duerme lo suficiente. El alcohol altera la calidad del sueño, así que una de las formas más efectivas de recuperarte es asegurarte de descansar varias horas. Dormir bien ayuda a que el cuerpo se recupere y minimiza los síntomas de la resaca.

4. No sigas bebiendo. Existe la creencia de que continuar tomando alcohol “corta” la resaca, pero esto es falso. Seguir bebiendo solo eleva los niveles de alcohol en sangre, prolonga la embriaguez y retrasa la recuperación.

5. Come antes de beber. Consumir alimentos antes de beber retrasa la absorción del alcohol en la sangre, lo que mantiene los niveles más bajos y reduce la intensidad de los síntomas de la resaca. Es importante recordar que el exceso de alcohol siempre es dañino, especialmente para órganos como el hígado, que se encargan de metabolizarlo.

