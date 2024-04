A punto de cumplir 196 años al servicio educativo del Perú, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa continúa a la vanguardia de la industria nacional siendo una de las instituciones licenciadas por la SUNEDU que anualmente recibe a talentosos ingresantes tras llevar a cabo, en este caso, el Examen Extraordinario 2024. Precisamente, dicha evaluación que forma parte de la Fase I del concurso tuvo en un joven de 17 años a la persona cuya historia ha llamado la atención, y no solo por su edad, sino también porque en el cómputo general de las 3 áreas académicas evaluadas, ocupó el primer lugar con gran puntaje. Conoce cómo lo logró, qué dijo al respecto y también cuál es el método que puso en práctica para lograrlo.

EL MÉTODO DE ESTUDIO QUE UTILIZÓ JOVEN DE 17 AÑOS QUE INGRESÓ A LA UNSA DE AREQUIPA TRAS OCUPAR EL PRIMER LUGAR EN CÓMPUTO GENERAL

Gran sorpresa en la comunidad universitaria ha generado el ingreso de un joven de apenas 17 años a la UNSA arequipeña, destacada casa de estudios que figura en el Top Ten según la SUNEDU, y no solo por su edad, sino porque de acuerdo al Orden de Mérito, ocupó el primer lugar entre todas las áreas evaluadas tras Examen Extraordinario 2024 Fase I llevado a cabo el 3 de marzo.

Su nombre completo es C’zar Augusto Anahua Soncco, estudiante del Colegio Stanford ubicado en Socabaya que gracias a un método de aprendizaje persistente logró alcanzar la máxima vacante con una puntuación exacta de 88.75, tal y como lo revela el listado publicado por la propia institución.

En diálogo con Radio Yaraví de Arequipa, el joven ‘cachimbo’ de la UNSA indicó que su rutina para ingresar a la prestigiosa casa de estudios arequipeña y convertirse en médico profesional a futuro, estuvo basada en una preparación constante a partir del buen uso de las horas diurnas.

“Me levantaba, empezaba a estudiar, almorzaba y seguía estudiando, descansaba un poco, de ahí seguía estudiando, llegaba a casa y dormía”, manifestó C’zar acerca de la metodología que decidió llevar a cabo, y en la cual recibió el apoyo tanto de docentes escolares como la Academia Alexander Fleming cuyas publicaciones tras la obtención del primer lugar en Examen Extraordinario 2024, solo expresan alegría y agradecimiento.

Cabe resaltar, que el hecho de “estudiar, repasar, practicar, autoevaluar, ver cómo estaba mejorando mis puntos en que fallo, mis aciertos para progresar en mi aprendizaje”, finalmente rindieron sus frutos, pero no al primer intento como postulante, sino más bien muchas veces posterior al momento cumbre del éxito.

CUÁNTAS VECES POSTULÓ C’ZAR ANAHUA SONCCO A LA UNSA ANTES DE INGRESAR COMO EL MEJOR EN LA MODALIDAD DE PRIMEROS PUESTOS

El tiempo dedicado al estudio puede llevarte al éxito si es que te lo propones e insistes en tu objetivo, ya que muchas veces la primera ocasión intentada resulta un trampolín para no rendirte, y sobre todo cuando se trata de participar en difíciles exámenes de admisión.

Tal es el caso del joven arequipeño C’zar Anahua Soncco, ‘cachimbo’ de la Escuela de Medicina en el Área de Ciencias Biológicas de la UNSA, que según confiesa, postuló por tercera vez a dicha institución de educación superior siendo alumno del Colegio Stanford de Socabaya.

Bien dicen que “la tercera es la vencida”, y es por ello que como testimonio real el número 1 del Examen Extraordinario Fase 1 2024 se anima a brindar un mensaje de superación dirigido a aquellos jóvenes que quizá sienten desesperanza tras primer intento negativo.

EL MENSAJE QUE BRINDA EL JOVEN AREQUIPEÑO DE 17 AÑOS QUE INGRESÓ A LA UNSA EN 2024 OCUPANDO EL PRIMER PUESTO EN CÓMPUTO GENERAL

Más de 26,000 estudiantes iniciaron año académico 2024 en la UNSA durante un lunes 8 de abril en el cual C’zar Anahua Soncco fue uno de los invitados a la ceremonia protocolar, y hasta brindó palabras de bienvenida.

Con respecto al éxito logrado, el joven arequipeño de 17 años manifestó en Radio Yaraví que así como él, otros adolescentes deben esforzarse “por lograr lo que quieren, (porque) se van a caer, (pero) tienen que levantarse”.

“Yo también me caí dos veces, pero creo yo que la diferencia radica en volver a pararte e ir con más fuerza por lo que quieres”, puntualizó C’zar Anahua, ‘cachimbo’ de la UNSA, a modo de consejo para quienes no tienen certeza de postular por miedo al fracaso, por ejemplo, y no vuelven a intentarlo.